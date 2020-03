Acer nous propose : Le Aspire Pro Z24-891 (DQ.BCCEF.001).















Appels longue distance



Grâce à la technologie vocale de communication longue portée, vous pouvez vous déplacer chez vous tout en continuant de contrôler votre PC à distance. Les quatre micros numériques captent votre voix jusqu'à une distance de 4 m.



Prêts à vous aider



Ne vous contentez pas d'un seul mais de DEUX assistants numériques ! Cortana et Alexa travaillent en parfaite synergie tout en étant également capables d'exécuter des tâches de façon indépendante. Alexa intervient généralement pour les demandes plus personnelles tandis que Cortana sait répondre à vos besoins de l'ordre du professionnel.



Des performances optimisées



Grâce aux derniers processeurs Intel Core i7+ 8e génération, prenant en charge jusqu'à 32 Go de mémoire Intel Optane, et la carte graphique NVIDIA GeForce MX1501, vos tâches les plus complexes deviennent un jeu d'enfant. Avec 16 Go de mémoire RAM DDR4, n'hésitez pas à ouvrir toutes les applications dont vous avez besoin.



Une touche d'élégance



Accordez-vous un moment de répit pour prendre le temps d'apprécier la netteté et la réactivité de l'écran tactile. Parcourez les menus en toute simplicité avec l'écran sans bord à 10 points de contact. Les couleurs de l'écran Full HD IPS de 23,8 pouces sauront vous impressionner par leur luminosité et l'angle de 178° vous permettra d'en profiter encore davantage.



Que voyez-vous ?



Nous nous efforçons de vous offrir, à vous et surtout à vos yeux, un maximum de confort lorsque vous prenez place devant l'écran. À l'aide de la fonctionnalité Acer Color Intelligence, vous pouvez ajuster avec précision l'affichage de votre écran. Ajustez de manière dynamique le gamma et la saturation en temps réel afin d'obtenir l'association idéale de couleurs et de luminosité sans coupure ni sursaturation.





Une communication fluide



L'Aspire Z24 se prête parfaitement à chaque utilisation, personnelle ou professionnelle. Que vous souhaitiez partager votre dernier projet avec des amis ou organiser des conférences internationales, ce tout-en-un ne vous décevra pas. Certifié pour les appareils dotés de Skype for Business, l'ordinateur utilise les technologies Dolby Audio Premium et Acer TrueHarmony pour vous offrir une expérience sonore de qualité home cinéma : vous êtes complètement immergé au cœur de vos activités.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 049.95 euros.



ACER