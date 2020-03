Kingston annonce de nouvelles cartes Canvas Series et des lecteurs MobileLite Plus.



Kingston Digital annonce un rafraîchissement des cartes flash Canvas Series et des lecteurs MobileLite Plus. Les nouvelles cartes Kingston Canvas Plus offrent des vitesses plus rapides, étant les premières cartes flash de classe UHS-II de Kingston. Pour suivre les cartes Kingston Canvas plus rapides, les nouveaux lecteurs MobileLite Plus UHS-II sont disponibles. Les cartes Kingston Canvas Plus de nouvelle génération aux performances améliorées sont conçues pour les reflex numériques, la production vidéo 4K/8K, les drones, les caméras d'action et les appareils Android.







Le Kingston Canvas Plus est disponible en trois variantes différentes pour les facteurs de forme des cartes SD et micro SD: Select Plus, Go ! Plus et React Plus. Le Kingston Canvas Select Plus a commencé à être expédié au quatrième trimestre 2019, qui sera désormais rejoint par le Canvas Go! Cartes Plus et Canvas React Plus. Les nouveaux React Plus UHS-II et MobileLite Plus UHS-II sont rétrocompatibles avec UHS-I et les normes de bus SD conventionnelles.



Kingston Canvas Select Plus



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Conçu pour les caméras DSLR Full HD et 4K récréatives/amateurs (SD) et les appareils mobiles Android (microSD).

- Vitesse de classe 10 UHS-I1 jusqu'à 100 Mo/s en lecture.

- MicroSD prend en charge la classe de performances de l'application A1 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et les smartphones.

- SD et microSD dans des capacités2 jusqu'à 512 Go.



Kingston Canvas Go ! Plus



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Idéal pour filmer des vidéos 4K UHD et des photos en mode rafale sur votre DSLR (SD), ou pour les utiliser avec vos caméras d'action et vos drones 4K (microSD).

- Vitesse UHS-I U3 de classe 101 jusqu'à 170 Mo/s en lecture3, 90 Mo/s en écriture.

- MicroSD prend en charge la classe de performances de l'application A2 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et smartphones de nouvelle génération.

- SD et microSD dans des capacités2 jusqu'à 512 Go.



Kingston Canvas React Plus



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



- Performances UHS-II haut de gamme pour capturer des vidéos 4K/8K de qualité professionnelle et des photos haute résolution sur des appareils photo standard.

- Classe 10 UHS-II U3 vitesses1 jusqu'à 300 Mo/s en lecture, 260 Mo/s en écriture4 (SD) et 285 Mo/s en lecture, 165 Mo/s en écriture4 (microSD).

- Le premier microSD UHS-II à prendre en charge la classe de performances de l'application A1 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et les smartphones.

- SD et microSD dans des capacités2 jusqu'à 256 Go.



Lecteurs Kingston MobileLite Plus



Conçu pour augmenter l'efficacité du flux de travail avec des vitesses UHS-II incroyables pour des transferts de fichiers et un temps de traitement plus rapides.

- Vitesses USB 3.2 Gen 1 avec prise en charge de la compatibilité descendante pour les cartes UHS-I.

- Conçu pour des performances optimales avec les cartes microSD et SD Kingston.



Les cartes Kingston Canvas Plus bénéficient de la garantie à vie, de l'assistance technique gratuite et de la fiabilité éprouvée de Kingston.



Plus d'information sur le site de KINGSTON, Cliquez ICI.



KINGSTON