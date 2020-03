Microsoft Windows 10 KB4535996, les utilisateurs ayant des problèmes doivent désinstaller.



Microsoft confirme qu'il y a un problème avec la mise à jour KB4535996 qu'elle a publiée fin février. La société a reconnu le problème il y a quelques jours, quelques jours après que les utilisateurs ont commencé à se plaindre des inconvénients de l'installation de la mise à jour.



Microsoft a déclaré qu'il était "conscient des problèmes" avec signtool.exe après l'installation de la mise à jour facultative KB4535996 pour Windows 10 version 1903 ou Windows 10 version 1909.



La solution que Microsoft propose est de désinstaller KB4535996.



Microsoft a promis une véritable solution au problème sous la forme d'une nouvelle mise à jour qui sera disponible mi-mars. Les utilisateurs de Windows espèrent certainement que la nouvelle mise à jour n'introduira pas plus de défauts, ce qui était courant avec Microsoft ces derniers mois. Bien que Microsoft ne propose pas d'instructions pour désinstaller la mise à jour KB4535996, le processus est facile et tout le monde peut le faire.



Ceux qui doivent le désinstaller doivent suivre les étapes suivantes :



- Ouvrez l'application des paramètres via Windows + I,

- Choisissez l'option «Mises à jour et sécurité»,

- Ouvrez l'onglet "Windows Update",

- Cliquez sur "Voir l'historique des mises à jour",

- Cliquez sur «Désinstaller les mises à jour»,

- Sélectionnez la mise à jour KB4535996 et désinstallez-la.



Pour ceux qui ne connaissent pas les problèmes liés à la mise à jour KB4535996; De nombreux utilisateurs de Windows 10 ont signalé que lorsqu'ils ont essayé d'installer la mise à jour, l'installation échoue avec les messages d'erreur génériques 0x800f0922 et 0x80070003. Les utilisateurs ont également signalé qu'après avoir attendu plus que le compte pour terminer le téléchargement et redémarrer la machine, la mise à jour a provoqué un écran bleu et un avertissement indiquant que le système n'a pas pu terminer la mise à jour.



D'autres utilisateurs ont pu l'installer mais ont rencontré des gels aléatoires, des erreurs BSOD et d'autres problèmes liés aux performances. Après avoir appliqué la mise à jour, les cartes son de certaines machines ont cessé de fonctionner.



THE GURU3D