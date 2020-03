AMD a-t-il taquiné la conception de sa prochaine carte de référence en abandonnant le ventilateur latéral ?



Lors du discours liminaire du PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, lors de la journée des analystes financiers 2020 de l'entreprise, un élément de diapositive curieux a attiré notre attention - une conception de carte graphique jamais vue auparavant portant les insignes d'AMD. Il s'agit très probablement de la prochaine conception de référence d'AMD.



La conception s'inscrit dans le langage des crêtes sombres et des accents rouges pointus que la société a d'abord adoptés avec sa carte graphique Radeon RX 5700 XT MBA (fabriquée par AMD) et l'hypothétique conception de référence RX 5600 XT qui n'a jamais été commercialisée en tant que référence. était un partenaire exclusif.







Dans Reddit AMAs après le lancement de la série RX 5700, le vice-président et directeur de Radeon, Scott Herkelman, a mentionné que tous les produits Radeon RX ultérieurs de la société abandonneraient la conception du ventilateur latéral au profit d'une conception à plusieurs ventilateurs axiaux caractéristique. de la plupart des cartes conçues par les partenaires.







NVIDIA a fait ce changement avec ses cartes Founders Edition de la série RTX 20, et AMD a également mis en œuvre une conception de ventilateur axial triple pour sa carte Radeon VII, avant de revenir à une conception de ventilateur latéral conventionnel pour sa série RX 5700. AMD continuerait à donner à la conception de référence RX 5600 XT un refroidisseur axial à double ventilateur.







La carte dans la présentation d'AMD, cependant, ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. De l'angle supérieur des trois quarts, il a été pris, nous pouvons confirmer deux ventilateurs axiaux, un grand évent sur tout le haut de la carte qui sert de ventilation pour le dissipateur thermique et une pile d'ailettes en aluminium qui est disposée perpendiculairement au plan du carte mère, plutôt que parallèle à celle-ci (c'est-à-dire que l'air chaud est guidé depuis le haut de la carte).



Un tel arrangement d'ailettes a plus de surface que les piles d'ailettes dans lesquelles les ailettes sont disposées le long du plan de la carte mère (c'est-à-dire que l'air chaud est guidé depuis les extrémités arrière et avant de la carte), pour la simple raison que vous vous retrouveriez avec plus de densité d'ailettes, si la carte est suffisamment longue.



Un insert hexagonal le long du bord supérieur est orné du logo AMD, tandis qu'une autre découpe correspond à l'emplacement des connecteurs d'alimentation de la carte. Cette "image" pourrait très bien n'être qu'un rendu pour l'instant, toujours sur la planche à dessin, et seul un produit à venir, à quelques mois du lancement, pourrait utiliser cette conception.



TECHPOWERUP