AMD Radeon RX 590 GME : Moins de performances !



Quand AMD a sorti la Radeon RX 590 à la fin de 2018, sa spécification clé était que la matrice "Polaris 20" avait été portée sur le nœud de fabrication en silicium GlobalFoundries 12LPP (12 nm), offrant une marge pour composer des vitesses d'horloge sur le RX 14 nm 580. Le silicium sous-jacent était étiqueté "Polaris 30" car il s'agissait de la deuxième version majeure de la matrice "Polaris 10".



La série GeForce GTX 16 de NVIDIA a battu le RX 590 à la fois en termes de performances et de prix, même le GTX 1650 Super fonctionnant au même niveau et le GTX 1660 le battant. Il s'avère qu'AMD a beaucoup d'inventaires «Polaris 20» 14 nm invendus à contourner, et il veut les sortir en tant que nouveau RX 590 GME.















Un examen Expreview d'un RX 590 GME de marque XFX confirme que la puce est bien basée sur le silicium "Polaris 20 XTR" qui est construit sur le processus de 14 nm. La carte a des vitesses d'horloge GPU qui semblent similaires aux vitesses d'horloge de référence du RX 590, avec 1460 MHz de base par rapport à 1469 MHz du RX 590 d'origine.



Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Lors de ses tests, Expreview a constaté que le RX 590 GME est en moyenne 5% plus lent que le RX 590 et fonctionne à mi-chemin entre le RX 580 et le RX 590 d'origine, qui se différencient par un écart de performance d'environ 10%. Le déficit de performance de 5% mettrait le RX 590 GME au même niveau que le nouveau RX 5500 XT 4 Go et les échanges avec la GTX 1650 Super.



Heureusement, le RX 590 GME est moins cher que les cartes RX 590 (environ 7,7% moins cher) et pourrait être très spécifique à la région. Le fait que le RX 590 GME soit vendu avec la marque de partenaire AIB complète et l'emballage de vente au détail, montre que ce n'est pas un produit OEM uniquement.



EXPREVIEW