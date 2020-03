Intel Core i5-10400, illustré et détaillé, un nouveau champion du jeu de milieu de gamme va t-il devenir ?



Voici deux des premières images du prochain processeur Core i5-10400 d'Intel, basées sur le silicium «Comet Lake-S» 14 nm de 10e génération de la société. Avec sa 10e génération, Intel cherche à renforcer sa série de processeurs de bureau Core i5 en introduisant l'HyperThreading et un cache L3 accru aux prix existants. Le i5-10400 est donc un processeur 6 cœurs/12 threads avec 12 Mo de cache L3 partagé à sa disposition, par rapport aux puces de bureau Core i5 de 9e et 8e génération étant 6 cœurs/6 threads avec 9 Mo de cache L3.











Le Core i5-10400 succède au populaire Core i5-9400/F et à son prédécesseur tout aussi populaire, le i5-8400. Le i5-9400F dépourvu d'iGPU, en particulier, devait sa popularité à Intel qui le prix de 15 à 20 $ de moins que le i5-9400 standard. Le prochain i5-10400 devrait être évalué sous la barre des 200 $, le i5-10400F étant également actualisé.



Les deux puces présentent des spécifications de processeur identiques : des vitesses d'horloge nominales de 2,90 GHz, jusqu'à 4,30 GHz Turbo Boost maximum et 4,00 GHz Turbo Boost tout cœur. Comme la puce n'a pas de multiplicateur déverrouillé, son TDP serait de 65 W.



La puce rivalisera avec le Ryzen 5 3600 d'AMD pour une suprématie inférieure à 200 $. La famille de processeurs de bureau Core de 10e génération est intégrée au nouveau boîtier LGA1200 et sera lancée en même temps que le nouveau chipset Intel série 400, en avril.



VIDEOCARDZ