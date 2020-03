L'architecture graphique AMD RDNA2 détaillée, offre + 50% Perf-par-Watt sur RDNA.



Avec son architecture RDNA 7 nm qui a fait ses débuts en juillet 2019, AMD a réalisé un gain de près de 50% en performances/Watt par rapport à la précédente architecture "Vega". Lors de son événement de la journée des analystes financiers 2020, AMD a fait une grande révélation: que sa prochaine architecture RDNA2 offrira un saut similaire de 50% performances/Watt par rapport à RDNA.



La nouvelle architecture graphique RDNA2 devrait tirer parti de 7 nm + (7 nm EUV), qui offre jusqu'à 18% d'augmentation de densité de transistor sur 7 nm DUV, entre autres améliorations au niveau du processus. AMD pourrait exploiter cela pour augmenter les performances en termes de prix en fournissant plus d'unités de calcul aux prix existants, fonctionnant à des vitesses d'horloge plus élevées.







AMD a deux objectifs de conception clés avec RDNA2 qui l'aident à combler l'écart de fonctionnalités avec NVIDIA: le lancer de rayons en temps réel et l'ombrage à taux variable, tous deux standardisés par Microsoft sous les API DirectX 12 DXR et VRS. AMD a annoncé que RDNA2 comportera du matériel de traçage de rayons dédié sur la puce.



Côté logiciel, le matériel tirera parti de l'API DXR 1.1 standard de l'industrie. La société fournit RDNA2 aux fabricants de consoles de jeux de nouvelle génération tels que Sony et Microsoft, il est donc très probable que l'approche d'AMD en matière de traçage de rayons normalisé aura plus de preneurs que l'écosystème RTX de NVIDIA qui complète les fonctionnalités DXR avec sa propre fonctionnalité RTX -ensemble.







L'ombrage à débit variable est une autre caractéristique clé qui manquait sur les GPU AMD. Cette fonction permet à une application graphique d'appliquer différents taux de détails d'ombrage à différentes zones de la scène 3D en cours de rendu, afin de conserver les ressources du système. NVIDIA et Intel implémentent déjà VRS niveau 1 normalisé par Microsoft, et NVIDIA "Turing" va encore plus loin en prenant en charge même VRS niveau 2. AMD n'a pas détaillé sa prise en charge du niveau VRS.







AMD espère déployer RDNA2 sur tout, des graphiques client discrets de bureau aux graphiques professionnels pour les créateurs, aux graphiques mobiles (ordinateur portable/tablette) et enfin aux graphiques cloud (pour les plateformes de jeu basées sur le cloud telles que Stadia).



Ses plus gros acheteurs, cependant, seront les consoles de jeux Xbox et PlayStation de prochaine génération, qui guideront également les développeurs de jeux vers le ray-tracing standardisé et les implémentations VRS.







AMD a également brièvement abordé l'architecture graphique RDNA3 de nouvelle génération sans révéler aucune fonctionnalité. Tout ce que nous savons sur RDNA3 pour l'instant, c'est qu'il exploitera un nœud de processus plus avancé que 7 nm (probablement 6 nm ou 5 nm, AMD ne dira pas) ; et qu'il sortira un certain temps entre 2021 et 2022. RDNA2 alimentera largement les produits graphiques clients AMD au cours des 5-6 prochains trimestres civils, au moins.



TECHPOWERUP