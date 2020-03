Sortie DVD/BLURAY du 17 Février 2020.







Durée : 1H47.



Genre : Comédie, Policier, Biographie, Drame, Thriller.



Avec : Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B, Lizzo, Mercedes Ruehl.



Résumé : Des stripteaseuses se lient d’amitié et décident de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les poussent à prendre de plus en plus de risques…



Film interdit aux moins de 16 ans.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.4/10 (Votants : 44 678 Internautes).



