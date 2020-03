the guru3d nous propose le test des : Team Group T-Force XTREEM ARGB 3600 MHz DDR4.



Nous examinons ce que je considère comme l'un des kits de mémoire DDR4 les plus beaux et les plus rapides jamais créés. Découvrez le tout nouveau kit XTREEM ARGB CL14 de Team Group. Cette mémoire T-Force 16 Go (x2 8 Go) est magique à vos yeux, fonctionne à une vitesse très rapide de 3600 MHz et dispose également de profils de mémoire XMP 2.0 compatibles avec les plates-formes Intel et Ryzen. Non seulement la mémoire est magnifique à voir, mais elle s'exécute également configurée à CL14-15-15-35.



Les modules de mémoire DDR4 parmi lesquels vous pouvez choisir, la mémoire Kingston Value, verte mais bon marché, par exemple, fonctionne parfaitement. Ensuite, les modules DIMM traditionnels, puis augmentez-les un peu et la mémoire haute fréquence est un indice plus rapide et souvent plus cool à l'intérieur de votre PC avec les designs sophistiqués et les répartiteurs de chaleur.



Le produit testé aujourd'hui est doté de simples diffuseurs de chaleur en aluminium, tous noirs. Ensuite, il y a une mémoire de niveau passionné pour les amateurs de performance. Team Group est basé à Taiwan, une marque avec laquelle nous travaillons depuis un certain temps maintenant car je pense que leurs produits sont abordables tout en offrant une très bonne qualité et stabilité.



Les barrettes DIMM que nous avons reçues aujourd'hui sont courantes à haut de gamme, car elles cadencent à 3600 MHz (efficace via XMP) mais ont un indice CL de seulement 18. RAM élégante pour les personnes qui ont besoin de performances rapides, les personnes qui construisent leur propre PC et peut-être les personnaliser un peu.



Dans cet état d'esprit, cette marque a publié une référence mise à jour basée sur la qualité, les performances et l'esthétique. Pas de LED mais plutôt cool avec de superbes looks sombres et un XMP qui peut être activé avec un simple profil dans votre BIOS. Nous avons reçu un kit double canal, 16 Go accumulés, détenant ainsi 8 Go chacun.







La mémoire de jeu T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 est un peu spéciale, elle a un concept de conception de réflexion de miroir combiné avec un effet d'éclairage RVB qui vous fera vraiment regarder le produit. L'animation par défaut est ahurissante, cependant, comme le titre l'indique, il dispose d'un système RVB adressable, ce qui signifie que vous pouvez contrôler les LED avec le logiciel ASUS Aura Sync/GIGABYTE RGB Fusion 2.0/MSI Mystic Light Sync/ASROCK-Polychrome Sync.







Team Group XTREEM ARGB est disponible dans des fréquences allant de 3200 MHz à 4000 MHz et des capacités allant jusqu'à 16 Go (2x8 Go) avec des timings variables. Ils se concentrent également sur la stabilité du système Ryzen avec ce kit et offrent un kit à très faible latence que nous avons mis en pratique.



THE GURU3D