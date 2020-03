SEASONIC nous propose une nouvelle alimentation : La Connect SSR-750FA.



En arrière dans Computex 2019, Seasonic nous a montré le Connect, un concept d'alimentation PC qui désencombre considérablement les problèmes de câblage d'alimentation de votre build en présentant le dispositif Connect. Il s'agit essentiellement d'un fond de panier vertébral de connecteur d'alimentation qui longe la hauteur de votre tour, avec des câbles plus courts qui en émergent. La société a annoncé la commercialisation du produit avec un modèle de 750 watts, le SSR-750FA. L'engin se connecte à l'unité principale via moins de câbles de haute épaisseur.











L'extrémité commerciale du Seasonic Connect SSR-750FA est un Prime 750 W légèrement modifié, qui ne fait que 14 cm de long, et qui ne fait sortir que le câble de gros calibre, qui mène au module Connect. Sous le capot, le Prime 750 W offre une conception de rail simple + 12V, une efficacité 80 Plus Gold, une commutation CC à CC, les mécanismes de protection électrique les plus courants et un ventilateur de roulement dynamique fluide de 135 mm pour rester au frais.



La connectivité en aval du SSR-750FA comprend un ATX 24 broches, deux EPS 4 + 4 broches, quatre alimentations PCIe 6 + 2 broches, une alimentation SATA 8-10 et jusqu'à trois Molex 4 broches. Seasonic soutient cette alimentation avec une garantie de 10 ans.



TECHPOWERUP