CASEKING nous propose un nouveau Gaming Desk : Le Nitro Concepts D12.



















Conception de jeux avec de nombreuses fonctionnalités



Le Nitro Concepts D12 Gaming Desk est la base idéale pour votre configuration de jeu. Il a été conçu en tenant compte des besoins des joueurs. En effet, la construction robuste et optimisée pour l'espace est à la fois confortable et fonctionnelle. Avec le plateau de table ergonomique assurant l'expérience de jeu idéale. Grâce à un revêtement plastique spécial, il convient à tous les types de souris et de capteurs. Il convient également de mentionner les options de gestion des câbles, les écouteurs et les porte-gobelets bien rangés et bien sûr le design typiquement élégant de Nitro Concepts.



Nitro Concepts D12 Gaming Desk en un coup d'œil :



- Table de jeu durable et esthétique de Nitro Concepts,

- Construction robuste et plateau de table en acier et MDF,

- Conception optimisée avec beaucoup d'espace pour le matériel et l'espace pour les jambes,

- Conception ergonomique pour un confort élevé,

- Casque et porte-gobelets,

- Revêtement plastique spécial sur le dessus de table, adapté à tous les types de souris,

- Excellente gestion des câbles avec deux œillets intégrés.



Construction robuste et durable

Construction durable avec beaucoup d'espace







Le bureau de jeu Nitro Concepts D12 est construit sur une structure en acier stable. Sa conception peu encombrante peut accueillir des PC de grand format et vous pouvez toujours y reposer confortablement vos jambes.



Le large plateau de table peut facilement accueillir deux écrans et périphériques de jeu. Il est fait d'un bois MDF durable d'une épaisseur de 18 mm et son revêtement plastique spécial est la surface idéale pour tous les types de souris. Pas besoin d'un tapis de souris supplémentaire !



Design, ergonomie et grand confort







Le bureau de jeu D12 a été fabriqué dans le style incomparable de Nitro Concepts avec leurs couleurs caractéristiques. Le jeu de couleurs noir est le complément parfait à toute configuration de jeu et sa forme reconnaissable est extrêmement élégante.



En raison d'une légère courbure vers l'intérieur sur le devant, le plateau de la table a une forme ergonomique. Cela signifie que les bords gauche et droit sont optimaux pour fournir un soutien à vos avant-bras et coudes. C'est tellement confortable que rien ne fera obstacle à des heures de jeu.



Fonctionnalités bien implémentées







Les câbles peuvent être acheminés du haut de la table via deux œillets intégrés. Le positionnement de ces œillets empêche l'encombrement des câbles au-dessus et en dessous du plateau de la table.



De plus, le bureau de jeu N12 de Nitro Concepts est livré avec un casque et un porte-gobelet, qui ont une taille suffisante pour contenir la majorité des casques, des écouteurs, des bouteilles et des canettes.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur le site de CASEKING en cliquant ICI.



Pour plus d'information sur le site de CASEKING, Cliquez ICI.



Le prix est de : 129.90 euros.



CASEKING