BLIZZARD ENTERTAINMENT nous propose un nouveau jeu PC : Warcraft III - Reforged.







Editeur(s)/Développeur(s) : Blizzard Entertainment.



Sortie France : 29 Janvier 2020.



Genre(s) : Stratégie.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Warcraft III - Reforged est le remake du RTS sorti en 2002 et portant le même nom. En plus de proposer une refonte graphique totale et d'un sound-design retravaillé, Warcraft III : Reforged réimagine également l'intégralité des cinématiques de la campagne scénarisée.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



