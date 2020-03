TECHPOWERUP nous propose le test de : L'Alphacool Eisbaer Aurora 360.



Bien connu en tant que fournisseur de refroidissement par eau personnalisé, Alphacool est immédiatement reconnaissable parmi les amateurs de refroidissement par eau dans l'espace de bricolage PC, après s'être établi en tant que premier fabricant. Leur sélection de pièces de refroidissement par eau est assez vaste, y compris les radiateurs, les ventilateurs, les raccords, les pompes, les réservoirs, les blocs et même les unités tout-en-un.



Les refroidisseurs de liquide tout-en-un sont particulièrement devenus un objectif majeur, Alphacool ciblant plusieurs segments de marché avec plusieurs conceptions qui offrent aux utilisateurs une alternative en cuivre aux boucles métalliques principalement mixtes qui ont inondé le marché.







Dans la revue d'aujourd'hui, je me concentre sur l'Eisbaer Aurora 360. Ce refroidisseur de processeur liquide tout-en-un de 360 mm de taille standard diffère de la majorité de ses concurrents par l'utilisation d'un radiateur en cuivre. Cela dit, la société n'est pas à l'abri de l'engouement pour le RVB, et il y a donc «Aurora» dans le nom, car cette dernière offre fournit des LED RVB flashy à la pompe et aux ventilateurs. Étant donné que la majorité des fans RVB récents ont été beaucoup plus petits, il sera intéressant de voir comment ils influencent les performances.



Voici la fiche technique :







