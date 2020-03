RAZER nous propose une nouvelle souris Gamers : La Viper Mini.



















Razer présente la souris de jeu Viper la plus légère - la souris de jeu ultra-légère Razer Viper Mini. Récemment, plusieurs souris de jeu ultra-légères ont été lancées par différentes marques, telles que la souris de jeu Sharkoon Light² 200 pesant 62 grammes et la souris de jeu Cooler Master MasterMouse MM710 pesant à peine 53 grammes. La Viper Mini est dépourvue de la perforation en nid d'abeille que les deux souris de jeu ultra-légères ont pour lui donner l'apparence et la sensation d'une souris typique mais juste plus petite.



Le Razer Viper Mini arbore un design ambidextre et des commutateurs optiques Razer. La Viper Mini est livrée avec un sous-éclat Razer Chroma RGB offrant une gamme d'effets d'éclairage dynamiques. La Viper Mini comprend également le câble Razer Speedflex qui minimise la traînée pour des mouvements fluides et un degré de contrôle plus élevé.



61G ULTRA - DESIGN LÉGER



Le châssis ambidextre a réduit le poids, ce qui vous permet de profiter de balayages encore plus rapides, tout en restant aussi durable et solide que jamais. Recommandé pour les joueurs avec des mains de petite à moyenne taille, cette souris de jeu ultra-légère est la mieux adaptée à ceux qui préfèrent les styles de prise sur griffe ou du bout des doigts.



COMMUTATEUR DE SOURIS OPTIQUE RAZER



Utilisant un faisceau de lumière infrarouge pour enregistrer chaque clic, les commutateurs de cette souris de jeu légère s'activent avec un temps de réponse de 0,2 millisecondes, le meilleur de l'industrie. Parce qu'elle ne nécessite plus de contact physique traditionnel, cette forme d'actionnement supprime la nécessité d'un délai anti-rebond et ne déclenche jamais de clics involontaires, vous offrant un contrôle plus étroit et une exécution sans faille.



RAZER CHROMA RGB UNDERGLOW



Avec 16,8 millions de couleurs et une gamme d'effets d'éclairage dynamiques que vous pouvez programmer ou créer à partir de zéro via Razer Synapse 3, le Razer Viper Mini ne manque pas de caractère et de personnalité dans le cadre de votre station de combat.



Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 39.99 euros.



