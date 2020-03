Western Digital annonce les disques SSD d'entreprise WD Gold Series U.2 NVMe.



Western Digital permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de passer facilement au stockage NVMe et d'améliorer considérablement les performances des applications avec un nouvel ajout à son portefeuille de SSD NVMe pour centre de données : le premier SSD NVMe de classe entreprise de la famille WD Gold. Le cabinet d'analystes IDC s'attend à ce que les livraisons d'unités NVMe atteignent plus de 79% du marché d'ici 2023. Avec les progrès des processeurs multicœurs et multithreads, la technologie de stockage héritée est devenue un goulot d'étranglement pour une performance maximale des applications.











Expédiés au début du deuxième trimestre 2020, les nouveaux SSD WD Gold NVMe seront disponibles en quatre capacités pour canaliser les partenaires et les clients finaux. Le SSD WD Gold NVMe est conçu pour être le stockage principal des serveurs offrant des temps de réponse supérieurs, un débit plus élevé et une plus grande échelle que les périphériques SATA existants pour les applications d'entreprise. Les disques SSD WD Gold NVMe complètent les disques durs WD Gold récemment lancés en fournissant un niveau de stockage haute performance pour les applications et les ensembles de données qui nécessitent une faible latence ou un débit élevé.











Les nouveaux SSD WD Gold NVMe sont conçus avec l'expertise silicium-à-système de Western Digital, de ses supports SSD NAND 3D TLC à son micrologiciel spécialement conçu et à son propre contrôleur intégré. Les clients bénéficient d'une grande fiabilité pour la tranquillité d'esprit offerte par la protection contre les pertes de courant et les chemins de données, ainsi que d'une garantie limitée étendue de cinq ans. Le démarrage sécurisé et l'effacement sécurisé offrent aux clients des protections supplémentaires de gestion des données.



"Choisissez n'importe quelle industrie - le monde est transformé par les données. Il y a une transformation et une innovation sur de nombreux fronts informatiques, et dans pratiquement toutes les industries, grandes et petites, et elles sont toutes motivées par les données", a déclaré Phil Bullinger, vice-président directeur et directeur général, Data Center Business chez Western Digital.



"La transition vers NVMe est fondamentale pour libérer le potentiel de performance des supports de stockage haute vitesse, permettant de nouvelles applications, des cas d'utilisation et des charges de travail. L'ajout de disques SSD WD Gold NVMe à nos disques durs WD Gold haute capacité actuellement disponibles signifie que les partenaires de distribution et les clients disposent de des options étendues et robustes pour accélérer la rentabilisation. "



Les solutions de centre de données de Western Digital répondent à une variété de besoins dans un paysage technologique de données en évolution rapide et en constante évolution. Son large portefeuille de centres de données comprend sa famille de disques durs et SSD Ultrastar ; Disques durs et SSD WD Gold ; Infrastructure composable ouverte OpenFlex NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ; Plateformes de stockage Ultrastar JBOF/JBOD ; Solutions de pont NVMe-oF ; et le lecteur d'extension de mémoire Ultrastar.



