EKWB nous propose un nouveau waterblock : Le EK Quantum Momentum TRX40.



EK Water Blocks, le fabricant slovène haut de gamme de matériel de refroidissement liquide pour ordinateurs, fait une nouvelle percée sur le marché HEDT en lançant le premier monobloc Socket sTRX4 au monde conçu pour la carte mère ROG Zenith II Extreme. Il s'agit d'une solution de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour la carte mère ASUS basée sur le chipset AMD TRX40 pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper. Ce monobloc est compatible avec la carte mère ASUS ROG Zenith II Extreme.











Conçu et fabriqué en coopération avec ASUS, ce monobloc utilise le moteur de refroidissement Velocity sTR4 pour assurer le refroidissement approprié du grand IHS qui cache les copeaux étalés. Ce bloc d'eau refroidit directement le CPU de type AMD sTR4X, ainsi que le module de régulation de tension (VRM). Ce type de refroidissement VRM efficace sur une plate-forme TRX40 offre des capacités d'overclocking encore plus grandes. L'utilisation d'un monobloc élimine les petits ventilateurs que l'on trouve sur ces cartes mères TRX40, cachées sous la grille du dissipateur thermique VRM.







Ce monobloc basé sur la plate-forme TRX40 est également livré avec une plus grande plaque froide redessinée. La nouvelle conception garantit que le monobloc est en contact mécanique avec l'ensemble du processeur Ryzen Threadripper de 3e génération IHS, permettant ainsi un meilleur transfert thermique. Le monobloc est équipé d'une bande LED D-RGB qui se connecte à l'en-tête gen2 adressable numérique dédié à 3 broches sur la carte mère.











Le monobloc est livré avec une pièce en aluminium anodisé noir usiné CNC qui agit comme un dissipateur thermique pour les composants critiques sous le couvercle d'E/S, tels que la puce réseau 10 Gbit, et en même temps, c'est le support pour le I/usine O cover, qui incarne le petit écran OLED.



Disponibilité et prix



EK-Quantum Momentum ROG Zenith II Extreme D-RGB - Le monobloc Plexi est fabriqué en Slovénie, en Europe et est facilement disponible en pré-commande via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK pour : 179.99 euros.



TECHPOWERUP