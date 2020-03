AMD nous propose des nouveaux pilotes graphique : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.2.2 WHQL.



La société l'avait initialement publié en version bêta le 28 février. Les pilotes sont livrés avec une optimisation pour "Zombie Army 4 : Dead War".







Mais plus important encore, corrigent un grand nombre de bugs logiciels affectant Adrenalin 2020 Edition depuis sa sortie en décembre 2019. Ceux-ci incluent plusieurs erreurs d'écran noir, des bogues avec Radeon Software, ses diverses fonctionnalités d'optimisation de jeu, d'enregistrement et de streaming, et plus encore.



Le journal des modifications est identique à la version 20.2.2 bêta.



Problèmes résolus



- L'exécution d'un changement de tâche avec certaines fonctionnalités du logiciel Radeon activées ou certaines applications tierces avec accélération matérielle s'exécutant en arrière-plan peut entraîner un blocage du système ou un écran noir.

- Des améliorations ont été apportées qui permettent des temps de montée ou de descente des ventilateurs plus réactifs sur les produits graphiques Radeon RX 5700.

- La superposition des métriques de performance et Radeon WattMan signalent à tort des vitesses d'horloge inférieures aux prévisions sur les produits graphiques Radeon RX 5700 pendant les charges de travail de jeu.

- Lorsque la relecture instantanée est activée, un écran TDR ou noir peut se produire lors du lancement de jeux ou d'applications.

- Un écran noir peut apparaître lors de l'activation de HDR dans les paramètres de jeu de Battlefield V.

- The Witcher 3 : Wild Hunt peut rencontrer un blocage d'application ou un écran noir pendant certaines parties du jeu ou par intermittence pendant le jeu.

- Certains contenus vidéo dans Chrome peuvent apparaître sous la forme d'un écran noir ou ne pas répondre sur les produits graphiques Radeon RX 5000 lorsque l'accélération matérielle est activée.

- Metro Exodus peut rencontrer un blocage d'application ou TDR lors du choix de certaines invites de dialogue spécifiques dans le DLC de Sam's Story.

- Grand Theft Auto V peut rencontrer un blocage d'application lors de l'appel de la superposition de Radeon Software avec des applications OSD tierces en cours d'exécution.

- Monster Hunter World: Iceborne peut subir des plantages intermittents en mode veille ou sur l'écran de création de personnage.

- Certaines couleurs de jeux peuvent apparaître délavées lorsque le mode HDR a été activé dans le jeu et Windows sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5700

- Après une installation de réinitialisation d'usine avec l'option 'Conserver mes paramètres' choisie, Instant Replay pourrait ne pas fonctionner s'il était activé lors de l'installation précédente du logiciel Radeon.

- Lorsque vous invoquez la superposition de Radeon Software alors qu'un jeu est ouvert, les utilisateurs peuvent observer un scintillement dans le jeu ou dans l'interface de Radeon Software.

- Radeon Software peut rencontrer un crash et un message d'erreur lors du verrouillage de Windows ou lors d'une mise en veille ou d'une mise en veille prolongée avec l'onglet Radeon Software Streaming ouvert.

- Une perte d'affichage avec un son en état de marche peut se produire sur un nombre limité d'écrans lors d'un changement de mode sur les produits graphiques Radeon RX 5000.

- Radeon Software peut ne pas se lancer si la superposition de Radeon Software est désactivée et qu'un jeu s'exécute en arrière-plan.

- Battlefield V peut rencontrer un blocage d'application ou un TDR après de longues périodes de jeu.

- Certains jeux Origin peuvent ne pas être détectés ou détecter le titre de jeu incorrect dans le logiciel Radeon.

- Certaines applications de productivité sont détectées et répertoriées dans l'onglet Jeux de Radeon Software.

- Le raccourci clavier Radeon Chill peut parfois continuer à être activé une fois que l'utilisateur a supprimé ou désactivé le raccourci clavier.

- Red Dead Redemption 2 peut présenter des textures en blocs sur un terrain couvert de neige.

- Après la sortie de veille, Chrome peut rencontrer un blocage d'application si le contenu vidéo était précédemment lu sur les produits graphiques Radeon RX 5700.

- L'état de Radeon FreeSync dans le logiciel Radeon peut parfois ne pas se mettre à jour lors de l'activation ou de la désactivation de la fonctionnalité via l'écran lui-même.

- Fortnite peut rencontrer un crash d'application sur les configurations du système graphique hybride de la série Radeon RX 500.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP