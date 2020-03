IN WIN nous propose un nouveau watercooling de type AIO : Le SR24 liquid cooler.



Aujourd'hui, Win a lancé le SR24, un refroidisseur de processeur liquide tout-en-un doté d'une fonction brevetée de «pompe à double turbine». Il s'agit essentiellement de deux turbines de pompe fixées aux deux extrémités de l'arbre du moteur à courant continu, elles-mêmes situées aux deux extrémités du bloc CPU. L'une des turbines pousse le liquide de refroidissement dans le bloc, tandis que l'autre en tire du liquide de refroidissement chauffé.



In Win prétend que même si l'un des deux tombe en panne au fil du temps, l'autre fournira une pression de liquide de refroidissement suffisante pour refroidir votre CPU, tandis qu'une LED d'avertissement s'allume. Avec les deux turbines opérationnelles, le SR24 offre le double de la pression du liquide de refroidissement et une courbe P-Q nettement supérieure. Le bloc de pompe est coiffé d'un logo In Win illuminé RVB.















Le bloc-pompe innovant du In Win SR24 est raccordé à un radiateur en aluminium de 240 mm x 120 mm. Les ventilateurs sont une paire de ventilateurs In Win Jupiter de 120 mm inclus qui tournent chacun à des vitesses de 500 à 2500 tr/min, avec jusqu'à 101,5 CFM de débit d'air et jusqu'à 23 dBA de bruit.



Les ventilateurs sont équipés de doubles roulements à billes et de LED RGB adressables dans leurs moyeux. Une seule connexion ARGB à 3 broches gère l'éclairage des deux ventilateurs et du bloc de pompage. La société n'a pas mentionné les nombres de charges thermiques, mais parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve TR4, sTRX4, LGA2066, AM4 et LGA115x.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP