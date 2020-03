BITSPOWER nous propose : Les Touchaqua Notos 120 avec éclairage ARGB.



Bitspower a déployé aujourd'hui les fans de Touchaqua Notos 120. Disponibles en packs monobloc, 3 pièces et 5 pièces, les ventilateurs sont optimisés pour la ventilation des radiateurs. Ces ventilateurs de 120 mm tournent entre 800 et 1 800 tr/min, avec un niveau de bruit compris entre 25 et 28 dBA.



La société n'a pas mentionné les spécifications de débit d'air ou le type de roulement, mais évalue ces ventilateurs avec une durée de vie opérationnelle de 30 000 heures. Les cadres sont dotés d'amortisseurs de vibrations caoutchoutés, tandis que les LED sont situées dans le moyeu. Les ventilateurs acceptent le PWM à 4 broches pour leur fonction principale et l'ARGB à 3 broches pour l'éclairage.











Les packs unitaires comprennent uniquement le ventilateur, tandis que les packs 3 et 5 pièces comprennent des contrôleurs de ventilateur et des concentrateurs d'éclairage LED. Le contrôleur d'éclairage BPTA-DRGBMFC inclus avec les packs de 3 et 5 pièces prend en charge une seule connexion d'alimentation ARGB et SATA à 3 broches et met en place huit en-têtes à 3 broches, avec des boutons SMD qui vous permettent de parcourir les préréglages. Le module de contrôleur de ventilateur BPTA-PFANMFH inclus avec les packs 3 et 5 pièces répartit un signal PWM unique entre 10 en-têtes PWM 4 broches en aval. Il tire son alimentation d'un connecteur d'alimentation SATA.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP