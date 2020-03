EVGA nous propose de nouvelles alimentations : Les B50 Séries en 80 Plus Bronze.



Présentation des alimentations EVGA B5, les dernières alimentations pour perpétuer la tradition EVGA de fiabilité, de performance et d'accessibilité. Voici 5 faits sur le nouveau produit phare des alimentations certifiées EVGA 80 PLUS Bronze. Les alimentations B5 offrent une flexibilité maximale aux constructeurs de systèmes avec une conception entièrement modulaire et un petit châssis sur tous les modèles. D'une longueur de 150 mm, les alimentations B5 fournissent une alimentation solide et abordable pour toutes sortes de configurations de systèmes et de boîtiers.



Ensuite, les alimentations B5 présentent l'une des normes de fiabilité les plus importantes - les condensateurs japonais. Dotées de condensateurs 100% japonais sur les modèles 850 W et 750 W, les alimentations B5 fourniront une alimentation sûre et fiable pour les années à venir. (Les modèles 650 W B5 et 550 W B5 utilisent un condensateur principal japonais.) Le ventilateur FDB ultra-silencieux de 135 mm devient silencieux lorsqu'il est couplé au mode EVGA ECO pour éteindre le ventilateur dans des charges faibles à moyennes. Le ventilateur plus grand et le profil soigneusement réglé créent une expérience plus silencieuse que les alimentations B3.



















Doté d'une conception LLC résonnante + convertisseur CC en CC, les alimentations EVGA B5 sont jusqu'à 89% efficaces - bien au-dessus des exigences 80 Plus Bronze. De plus, les alimentations B5 sont conçues avec des normes modernes, notamment ATX V2.52, pour des performances et une stabilité.



Garantie limitée EVGA de 5 ans + suite complète de protections :



- OCP - Protection contre les surintensités,

- OPP - Protection contre les surcharges,

- OTP - Protection contre les surchauffes,

- OVP - Protection contre les surtensions,

- SCP - Protection contre les courts-circuits,

- UVP - Protection contre les sous-tensions.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



EVGA