AMD prépare la sortie de la nouvelle carte graphique RX 590 GME.



Expreview a vu une carte graphique AMD apparemment à venir basée sur le SKU RX 590. La nouvelle révision, baptisée RX 590 GME, présente apparemment des horloges inférieures à celles du Polaris 30 RX 590 ~ environ 1385 MHz boost par rapport à la vanille RX590 1545 MHz. Cette vitesse d'horloge place le RX 590 GME légèrement au-dessus du RX 580 en termes de spécifications, mais bien en dessous du RX 590, ce qui devrait entraîner une variation de performances distincte entre les deux.











On ne sait pas exactement quel processeur graphique cette nouvelle carte graphique basée sur Polaris utilisera. Si j'étais un homme de paris, je dirais que ceux-ci sont récoltés à partir de matrices Polaris 30 de 12 nm qui n'ont pas été en mesure de maintenir les vitesses d'horloge de 1545 MHz pour les puces RX 590 - mais qui sont toujours utilisées et très probablement avec un meilleur rapport puissance/performances que le RX 590. Pour l'instant, le modèle est uniquement disponible en pré-commande via un e-tailer chinois, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit d'une version exclusivement chinoise.



Voici les fiches techniques :











VIDEOCARDZ