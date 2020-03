Lian Li lance : Le STRIMER PLUS.



LIAN LI Industrial Co. Ltd., un important fabricant de châssis en aluminium et d'accessoires pour PC, est fier d'annoncer le STRIMER PLUS, la prochaine génération de câbles d'extension RVB aux formats 24 et 8 broches. Le nouveau STRIMER PLUS possède jusqu'à 120 LED pour des effets lumineux plus brillants et plus complexes. Avec un look plus propre et un processus d'installation amélioré, ajouter une couche supplémentaire de style élégant et unique à un PC n'a jamais été aussi facile.



Le STRIMER PLUS apporte une luminosité, des configurations d'éclairage et une flexibilité de niveau supérieur. Avec un total de 120 et 108 LED (24 broches et 8 broches respectivement), le STRIMER PLUS présente un niveau de luminosité sans précédent en 7 couleurs et 18 modes d'éclairage tous gérables via un contrôleur ou synchronisés avec le logiciel de contrôle RGB de la carte mère pour un effet d'éclairage unifié. En combinant la vitesse, les couleurs et les modes, le STRIMER PLUS offre un total de 84 effets d'éclairage individuels, ce qui en fait le seul et unique produit RVB nécessaire pour améliorer et personnaliser n'importe quel PC.











Prendre le contrôle



Conçus comme un accessoire plug and go, les câbles d'extension STRIMER PLUS sont simples et rapides à installer. Pour les GPU montés verticalement ou avec des adaptateurs d'alimentation arrière, l'orientation des bandes de LED peut être facilement inversée pour que le meilleur côté du STRIMER PLUS brille. Inclus avec le STRIMER PLUS à 24 broches, le contrôleur donne aux amateurs de LED une maîtrise complète des modes d'éclairage, de la vitesse, de la luminosité et de la couleur du câble.



Soit comme une mise à niveau vers un PC vieillissant, soit comme une partie d'un nouveau chef-d'œuvre en devenir, le STRIMER PLUS apporte le RVB aux câbles d'alimentation d'une manière unique et à la mode.



Voici la fiche technique :











Du 3 Mars au 31 Mars 2020, le STRIMER PLUS 24 broches est en vente sur Newegg aux États-Unis et Overclockers UK au Royaume-Uni pour le prix limité de 49.99 Dollars.



TECHPOWERUP