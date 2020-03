FSP nous propose un nouveau boitier PC : Le T-WINGS 2-in-1.



FSP, le premier fabricant mondial d'alimentations pour PC, est ravi d'annoncer son nouveau châssis PC T-WINGS (CMT710) élégant et innovant. Le nouveau châssis T-WINGS offre aux utilisateurs la possibilité de combiner deux systèmes PC haut de gamme en un seul châssis.



En hébergeant deux systèmes haut de gamme dans un seul châssis, les T-WINGS économisent de l'espace à la maison ou au bureau et peuvent considérablement accélérer la productivité. Le système principal prend en charge jusqu'à la taille de la carte mère EATX pour les stations de travail de jeu extrêmes et les systèmes HEDT, tandis que le sous-système prend en charge les cartes mères Mini-ITX qui offrent une large gamme de capacités.



Les avantages de cette conception incluent l'exécution simultanée de deux systèmes, ce qui libère les systèmes de tout retard, retard ou charge excessive qui pourrait provoquer des pannes du système. Les créateurs de contenu et les streamers bénéficieront de cette configuration, qui leur permettra d'enregistrer sans interruption, de surveiller et de contrôler en permanence l'état de leurs enregistrements, et leur permettra d'interagir avec leurs fans en toute simplicité.



















Nouveau design élégant avec de superbes vues à 360 degré



La FSP T-WINGS présente une nouvelle conception de châssis semi-ouvert élégamment innovante qui fera sans aucun doute tourner les têtes. Le design élégant du châssis T-WINGS a un extérieur en forme d'aile unique avec des formes angulaires personnalisées avec un revêtement anodisé noir et accentué de garnitures or ou rouge. La conception unique du châssis T-WINGS permet aux constructeurs personnalisés de créer des systèmes PC visuellement époustouflants.



Strong & Cool



Le cadre en aluminium solide ainsi que ses panneaux en verre trempé de 4 mm protègeront les composants précieux de l'exposition à votre environnement de maison ou de bureau typique tout en offrant une dissipation maximale de la chaleur grâce à de grands espaces de ventilation. La prise en charge des systèmes de refroidissement liquide double et des alimentations doubles garantit que les deux systèmes peuvent atteindre leurs performances respectives maximales sans aucune limitation. Le châssis T-WINGS peut contenir des cartes graphiques montées à la fois horizontalement et verticalement pour s'adapter à de nombreux styles de construction de PC. Pour les utilisateurs qui ont besoin d'une grande capacité de stockage local, le châssis T-WINGS permet à l'utilisateur d'installer jusqu'à cinq disques au total: deux disques standard de 3,5 et trois disques de 2,5.



Barre lumineuse ARGB et nouveau système de câblage innovant



Le dos central personnalisé T-WINGS est spécialement conçu pour offrir un grand espace de 40 mm dédié à la gestion des câbles. Le système de gestion des câbles central personnalisé offre une zone propre et bien rangée pour gérer tous vos câbles et libère la zone PC principale des restrictions de flux d'air.



Les autres fonctionnalités spéciales incluent une barre lumineuse RVB adressable pour personnaliser l'apparence de votre PC grâce à la synchronisation du logiciel ARGB. La barre lumineuse est compatible avec tous les principaux logiciels de contrôle de la carte mère ARGB, notamment ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion et MSI Mystic Light Sync.



Le panneau avant comprend des entrées audio stéréo et microphone HD 3,5 mm, un connecteur USB 3.1 de 2e génération de type C et deux connecteurs USB 3.1 de 1re génération de type A, qui devraient fournir aux utilisateurs un moyen pratique de connecter leurs smartphones, tablettes, casques d'écoute et d'autres périphériques PC.



Regardez et gagnez !



Rejoignez notre événement en ligne pour courir la chance de gagner le nouveau châssis élégant T-WING (choisissez votre choix de couleurs) et les bons d'achat Steam! Répondez simplement à une question après avoir regardé notre vidéo YouTube (ICI) c'est aussi simple que cela !



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 499 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



