CHERRY présente le clavier STREAM KEYBOARD

Auerbach, 3 mars 2020 – CHERRY, le spécialiste des périphériques d’entrée informatiques, annonce le STREAM KEYBOARD, un clavier polyvalent idéal pour les environnements professionnels. Si le STREAM original a satisfait de nombreux utilisateurs, CHERRY va plus loin et présente son successeur. Fonctionnalités étendues, aspect plus moderne et frappe plus silencieuse sont les arguments du STREAM KEYBOARD qui se positionne comme un clavier de choix pour une utilisation quotidienne au bureau.



Touches silencieuses et confort de frappe incomparable grâce au mécanisme en ciseaux SX

CHERRY dote son STREAM KEYBOARD de touches à la technologie propriétaire SX, cette dernière étant basée sur un mécanisme en ciseaux assurant au clavier une sensation de frappe confortable et une précision de haut vol. Lors de la conception, une attention particulière a été portée au silence de frappe. Si son prédécesseur était déjà très silencieux, le niveau sonore du STREAM KEYBOARD a été réduit davantage. Il en résulte un clavier parfaitement adapté aux espaces professionnels en open-space disposant de nombreux postes de travail, environnement dans lequel le calme est source de productivité.



Une conception robuste pour utilisateurs exigeants

Compagnons indispensables du bureau, les périphériques de saisie sont utilisés chaque jour pendant des heures. Il est donc essentiel que ces périphériques offrent une ergonomie exceptionnelle et un design attrayant. Le STREAM KEYBOARD fait office de référence : son design extra fin allie élégance et minimalisme tout en conservant une esthétique conventionnelle. Séduisant, le clavier se marie parfaitement aux environnements de travail modernes.



Une ergonomie incroyable et une durabilité éprouvée

Le design n’est pas le seul point fort du STREAM KEYBOARD : une plaque de métal offre une résistance à la torsion, ainsi qu’une stabilité et un maintien idéal sur le bureau. Huit coussinets en caoutchouc placés sous le clavier l'empêchent de glisser, même lorsque les pieds sont dépliés. Le STREAM KEYBOARD convainc également par son ergonomie : le design plat et l'inclinaison réglable permettent une utilisation confortable participant à réduire la fatigue. Enfin, la conception pérenne est bénéfique pour l’environnement, et à l’ensemble des espaces professionnels soucieux de la durabilité de leurs équipements.



Une simplicité et une qualité de fabrication impeccables

Comme à son habitude, CHERRY mise sur des matériaux de haute qualité parfaits pour une utilisation quotidienne au bureau. Pensé pour résister à un usage intensif, le lettrage des touches arbore la police CHERRY à la fois élégante et facile à lire. Le STREAM KEYBOARD dispose de dix touches de raccourcis pour un lancement rapide des applications les plus utiles comme le navigateur, la messagerie et la calculatrice, ou pour faciliter les applications ayant trait aux tâches professionnelles et au multimédia. Pratique dans un environnement professionnel, une touche de verrouillage permet de se déconnecter rapidement. Des LEDs d’état rouges intégrées aux touches verrouillage majuscule, verrouillage numérique et arrêt du défilement ont été ajoutées au clavier. Le CHERRY STREAM KEYBOARD est par ailleurs livré prêt à fonctionner puisqu’il ne nécessite pas de pilote et se connecte directement au PC à l’aide d’un câble USB.



Qualité certifiée

CHERRY met un point d’honneur à respecter les directives en matière de qualité et d’environnement dans la conception de ses produits à destination des espaces de travail. Des efforts qui ont été récompensés par l’attribution du sigle « GS » (sécurité contrôlée) certifiant que le produit est conforme à toutes les directives et réglementations européennes en vigueur en matière de protection de la santé. Il dispose également du label écologique « Blue Angel » qui garantit un produit respectueux de l'environnement et durable. À la maison ou au bureau, la nouvelle version du CHERRY STREAM se positionne comme un choix idéal pour les personnes à la recherche d’un clavier durable.



Le CHERRY STREAM KEYBOARD est d’ores et déjà disponible dans les coloris suivants : blanc gris et noir. Il est vendu au prix public conseillé de 29,99€.

Pour en savoir plus...