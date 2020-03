TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Strix Impact II.



ASUS est une société de matériel informatique et d'électronique basée à Taïwan fondée en 1989. Le ROG Strix Impact II est la continuation de la série Strix Impact, qui est née avec le Sica en 2015. Bien qu'elle soit toujours une souris ambidextre, la forme a reçu quelques améliorations par rapport à au Strix Impact/Sica. De plus, le Strix Impact II est désormais équipé du capteur PMW3327 de PixArt capable de jusqu'à 6200 CPI.



Tout comme le Strix Impact/Sica, le Strix Impact II est livré avec la possibilité d'installer de nouveaux commutateurs principaux sans avoir à les souder (commutateurs remplaçables à chaud), prolongeant ainsi la durée de vie de la souris. Enfin, le poids a également été réduit et l'éclairage RVB est désormais compatible avec ASUS AuraSync.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP