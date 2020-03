Google reconnaît les problèmes Bluetooth avec les haut-parleurs domestiques.



Google a reconnu qu'il y avait des problèmes avec Bluetooth sur l'enceinte Smart Home. Les utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir maintenir une connexion stable, Google dit maintenant qu'il travaille sur une solution au problème.



La musique peut être lue à partir d'un téléphone via Google Home, entre autres. Mais la connexion Bluetooth causerait déjà des problèmes depuis deux ans, rapportent plusieurs utilisateurs. La connexion défaillait souvent, par exemple en interrompant soudainement la musique pendant la lecture, dans de nombreux cas, cela se produit toutes les deux à trois minutes. Le nombre exact de personnes souffrant du problème n'est pas clair.







Google écrit dans une réponse pour enquêter sur ce qui ne va pas et dit qu'il travaille sur une solution. La société ne divulgue aucun autre détail à ce sujet. Il n'est donc pas clair quand la mise à jour du logiciel apparaîtra.



THE GURU3D