IIYAMA nous propose un nouvel écran : Le ProLite X4372UHSU.



iiyama a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à sa gamme de moniteurs sous la forme du ProLite X4372UHSU. Pour les strateurs, laissez-moi vous dire tout de suite que ce moniteur ne coche pas beaucoup de cases de jeu. La résolution 4K est sa caractéristique la plus attrayante (et même dans ce cas, la plupart des utilisateurs diraient qu'une résolution de 2560 x 1440 est actuellement la meilleure pour les jeux avec toutes les solutions de cartes graphiques, sauf les plus chères). Le panneau IP arrive en deuxième position, bien que cela soit généralement gâché avec des temps de réponse plus lents - cités à 4 ms dans l'annonce.















Les autres fonctionnalités incluent un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est prévu compte tenu de la résolution 4K. La luminosité typique se situe à 450 cd/m² respectable (si rien de bien écrit) et le contraste est cité à 1300: 1. La prise en charge HDR est donc présente, sans mention d'une certification VESA (disponible à une luminosité de 400 cd/m²). Côté connectivité, le moniteur est équipé de 2x connecteurs HDMI, 2x DisplayPort et 4x USB (2x 3.0 et 2x 2.0).



Une multitude de technologies (Flicker Free, Blue Light Reducer, HDR, PbP (Picture-by-Picture), crochet pour casque et télécommande) visent à rendre l'affichage plus utilisable avec certaines fonctionnalités de qualité de vie, et l'inclusion de 2x 9 W les haut-parleurs peuvent être un bonus pour certains (et le seront pour la plupart des environnements de travail).



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 490 euros.



TECHPOWERUP