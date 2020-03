HYPER X nous propose : Un clavier de jeu mécanique en alliage d'origine avec HyperX Aqua Switch.



HyperX, la division des jeux de Kingston Technology Company, Inc., a annoncé aujourd'hui la sortie des claviers de jeu HyperX Alloy Origins et Alloy Origins Core. Les claviers mécaniques Alloy Origins et Alloy Origins Core intègrent les nouveaux interrupteurs mécaniques tactiles HyperX Aqua conçus pour la performance et la longévité avec une note de 80 millions de clics. Les deux claviers comprennent des touches rétroéclairées RVB pour un éclairage plus lumineux avec des effets d'éclairage rayonnant et cinq niveaux de luminosité réglables. Le clavier Alloy Origins est maintenant disponible et le noyau sans clé Alloy Origins est disponible en pré-commande.



Les claviers de jeu Alloy Origins et Alloy Origins Core comprennent un corps en aluminium avec une finition brossée de qualité aéronautique pour la durabilité et la stabilité, ainsi qu'une disposition peu encombrante pour maximiser l'espace de bureau pour le mouvement de la souris.



Le clavier de jeu sans clé Alloy Origins Core est destiné aux utilisateurs qui recherchent un facteur de forme compact et plus d'espace pour les mouvements de la souris. Les deux claviers sont pris en charge par le logiciel HyperX NGENUITY avec des fonctionnalités de personnalisation avancées pour l'éclairage, les macros et les effets d'éclairage personnalisables par touche. Le câble de clavier USB Type-C vers USB Type-A est également détachable sur les deux modèles.



















"Nous sommes ravis de présenter notre deuxième commutateur de marque HyperX alors que nous élargissons notre gamme de claviers de jeu pleine taille et sans clé pour inclure nos commutateurs tactiles HyperX Aqua", a déclaré Jennifer Ishii, directrice commerciale du clavier, HyperX. "Les claviers HyperX Alloy Origins et Alloy Origins Core sont conçus pour offrir aux utilisateurs des performances, une fiabilité et des fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience de jeu globale."



Les claviers Alloy Origins disposent d'un mode de jeu personnalisé, permettant aux utilisateurs d'activer et de désactiver les touches de macro, ainsi que d'attribuer et de stocker des clés dans la bibliothèque de macros. Avec la mémoire intégrée, les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à trois de leurs profils Alloy Origins pour des jeux en déplacement à l'aide du logiciel HyperX NGENUITY. Les autres caractéristiques incluent 100% d'anti-fantômes, un survol complet des touches N et trois angles de clavier réglables pour un positionnement parfait.



Disponibilité



Le clavier HyperX Alloy Origins avec commutateurs HyperX Aqua est disponible au prix de 109.99 Dollars via HyperX Store et le réseau HyperX de points de vente au détail et e-tail. Le clavier HyperX Alloy Origins Core avec commutateurs Aqua est maintenant disponible en pré-commande pour 89.99 Dollars sur Amazon. Pour plus d'informations sur la gamme de claviers Alloy Origins et la disponibilité mondiale.



