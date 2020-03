ID-COOLING nous propose un nouveau watercooling AIO : Le 360X Snow.



ID-Cooling a mis à jour aujourd'hui sa gamme Zoomflow de série de refroidisseurs de liquide CPU tout-en-un avec le nouveau Zoomflow 360X Snow. Comme avec la plupart des noms de matériel PC qui utilisent le terme «neige», le 360X Snow est une garniture blanche du Zoomflow 360.



Le blanc domine le corps du bloc de pompe, le manchon en nylon autour du tube, le radiateur (y compris ses ailettes) et les trois fans inclus. ID-Cooling affirme que le refroidisseur est capable de supporter des charges thermiques allant jusqu'à 350 W

grâce à sa pression de liquide de refroidissement élevée et à son grand radiateur de 360 mm x 120 mm.



















Les trois comprenaient des ventilateurs à roulement hydraulique de 120 mm tournant chacun à des vitesses comprises entre 700 et 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 62 PCM d'air, avec un niveau de bruit compris entre 18 et 26,4 dBA. Une seule connexion ARGB à 3 broches de la carte mère illumine les trois ventilateurs et l'ornement RVB sur le bloc pompe. Parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve AMD TR4, sTRX4 et AM4 ; et Intel LGA2066 et LGA115x.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 130 euros.



TECHPOWERUP