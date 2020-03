SeaSonic lance un trio de blocs d'alimentation Premium sans ventilateur.



SeaSonic a lancé la semaine dernière trois nouvelles unités d'alimentation sans ventilateur dans le cadre de la série Prime Fanless. L'entreprise a élargi sa gamme Prime Fanless TX d'alimentations certifiées 80 Plus Titanium avec un nouveau modèle de 700 W, le Prime Fanless TX-700.







Cela vient en tête de la série dirigée par un modèle de 600 watts depuis ses débuts en 2017. Le TX-700 offre un câblage modulaire complet, une efficacité bien supérieure à 95% avec une entrée de 230 VCA, une régulation de charge à micro-tolérance (MTLR), APFC , les protections électriques les plus courantes et la connectivité qui incluent deux connecteurs EPS 8 broches, quatre connecteurs PCIe 6 + 2 broches et douze connecteurs d'alimentation SATA.











Ensuite, SeaSonic a élargi sa gamme Prime Fanless PX de blocs d'alimentation certifiés 80 Plus Platinum avec de nouveaux modèles de 500 W et 450 W. Vous obtenez en grande partie les mêmes fonctionnalités électriques que la série Fanless TX, mais avec une efficacité d'environ 93% à 230 VAC.



Vous obtenez toujours deux connecteurs EPS à 8 broches, mais seulement jusqu'à deux alimentations PCIe 6 + 2 broches et huit alimentations SATA. SeaSonic soutient ses gammes Prime Fanless TX et PX avec une garantie de 12 ans sur les produits leader du secteur, probablement soutenue par le fait que ces blocs d'alimentation n'ont pas de pièces mobiles.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



