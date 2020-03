Les partenaires de la carte Radeon RX 5600 XT expédient toujours leur carte graphique avec un «ancien BIOS».



Une observation intéressante. Comme vous le savez tous, AMD a effectué une modification de dernière minute vers les fichiers BIOS de la Radeon RX 5600 XT dans la semaine de la sortie de la carte graphique. Tous les tests et avis ont dû être refaits pour correspondre aux nouvelles (meilleures) spécifications. cependant, il semble que si vous achetez une carte en ce moment dans le commerce de détail, toutes les cartes ont toujours cet «ancien» bios.



Maintenant, vous pouvez simplement saisir le fichier BIOS et le mettre à jour vous-même vraiment (nous avons écrit un article à ce sujet ici et indiquer les versions appropriées du BIOS). La réalité est qu'en Chine, tout est suspendu à cause de Corona, et probablement les nouveaux lots avec des fichiers BIOS mis à jour n'ont même pas encore atteint les magasins, même s'ils sont expédiés.







Nos collègues de ComputerBase ont demandé un peu aux fabricants et cela a révélé que pratiquement aucune carte en Europe n'est livrée avec la mise à jour du bios. Encore une fois, lisez notre article pour extraire ce peu de perf de la carte (si cela s'applique à votre carte bien sûr).



