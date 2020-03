Deux GPU NVIDIA inconnus sur GeekBench Compute Score, en fuite, peut-être ampère ?



NVIDIA devrait lancer sa gamme de GPU nouvelle génération Ampere lors de l'événement GPU Technology Conference (GTC) qui se déroulera du 22 au 26 mars. Quelques semaines avant la sortie de ces nouveaux GPU, un score de calcul GeekBench 5 mesurant les performances OpenCL des GPU inconnus, que nous supposons faire partie de la gamme Ampere, est apparu. Merci à l'utilisateur Twitter "_rogame" (@_rogame) qui a obtenu une entrée de base de données GeekBench, nous avons quelques informations sur la configuration de base CUDA, la mémoire et les performances des cartes à venir.







Dans la base de données, il y a deux GPU sans nom. Le premier GPU est une version avec 7552 cœurs CUDA fonctionnant à une fréquence de 1,11 GHz. Équipé de 24 Go de type VRAM inconnu, le GPU est configuré avec 118 unités de calcul (CU) et il obtient un score incroyable de 184096 dans le test OpenCL. Comparé à quelque chose comme un V100 qui a un score de 142837 dans le même test, nous pouvons voir une amélioration de près de 30% des performances.



Ensuite, nous avons un GPU avec 6912 cœurs CUDA fonctionnant à 1,01 GHz et comprenant 47 Go de VRAM. Ce GPU est un modèle moins puissant car il a 108 UC et marque 141654 dans le test OpenCL. Certaines choses à noter sont des configurations de mémoire étranges dans les deux modèles, comme 24 Go pour le modèle le plus puissant et 47 Go (qui devrait être de 48 Go) pour le plus faible. Les résultats ne sont pas les plus récents, car ils remontent à octobre et novembre, il se peut donc que des échantillons d'ingénierie soient en question et que la vitesse d'horloge et la configuration de la mémoire puissent changer jusqu'au lancement.



TWITTER (RoGame)