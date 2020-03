EKWB présente le waterblock CPU EK-Quantum Magnitude.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau basé en Slovénie, en Europe, est fier de présenter son dernier ajout à la gamme de produits Quantum - l'EK-Quantum Magnitude. Il s'agit d'un nouveau bloc d'eau de processeur ultime qui offre les meilleures performances à toutes les plates-formes en utilisant une distribution de flux spécifique, une géométrie de plaque froide et une pression de montage adaptée à chaque IHS.



EK-Quantum Magnitude porte le prestigieux prix iF Design Award pour son approche audacieuse et différente du mécanisme de montage du bloc d'eau CPU. Différenciée de toute structure de montage d'un bloc d'eau qui est généralement une plaque noire et banale, la conception accentue un cadre tridimensionnel intégré en forme de X ou H avec des finitions de qualité supérieure qui supporte fermement le corps principal en place, tandis que les vis sont morphisées dans des détails de conception sophistiqués.











Dans le cadre de l'idéologie Quantum Lineup, le nouveau bloc d'eau est équipé de cadres d'accent interchangeables disponibles en différentes couleurs, finitions et matériaux. L'EK-Quantum Magnitude est disponible dans des configurations optimisées pour socket Intel 115x, 20xx et AMD AM4, chacune étant disponible en quatre versions de matériaux différentes. Il existe un choix de deux modèles dans chaque variante équipés de LED D-RGB adressables, élégamment dissimulées sous le cadre intérieur esthétique.















Des techniques de fabrication spécialisées ont été déployées pour créer ce produit vraiment unique. Aucun composant de Magnitude n'a été fabriqué à l'aide de techniques de production de masse; au lieu de cela, chaque pièce a été fraisée CNC séparément, dans un morceau de matériau solide. Au cœur de Magnitude se trouve l'insert en laiton massif usiné CNC. Ce composant a permis d'agrandir et d'optimiser considérablement le moteur de refroidissement.



Comparé aux générations précédentes de blocs d'eau, le réseau d'ailettes a une surface 50% plus grande, le tout contenu dans une empreinte plus petite pour assurer une compatibilité maximale. La plaque froide en cuivre utilise des microcanaux de 0,40 mm de large et des microfins de 0,26 mm d'épaisseur pour maximiser le transfert thermique avec une restriction de débit minimale.



Disponibilité et prix



Les produits EK-Quantum Magnitude et EK-Quantum Accent sont fabriqués en Slovénie, en Europe et sont facilement disponibles pour la commande via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK. Les prix varient de 209.99 $ à 269.99 $ pour les blocs eux-mêmes.



TECHPOWERUP