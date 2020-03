Samsung lance la série T55 de moniteurs de bureau avec une courbure à 1000R.



Samsung a présenté aujourd'hui la dernière série de moniteurs T55 conçue pour un cas d'utilisation au bureau. Pour lancer la nouvelle gamme, Samsung a lancé trois moniteurs qui ont des spécifications similaires, mais leur taille respective est le seul différenciateur. Les nouveaux modèles sont les C24T55, C27T55 et C32T55 qui disposent respectivement de panneaux d'affichage de 24 pouces, 27 pouces et 32 pouces. Tous présentent une courbure 1000R appliquée pour soulager la fatigue oculaire, ce qui en fait un choix tout à fait unique pour un moniteur de bureau.















Outre les différentes tailles d'écran, tous les moniteurs présentent des spécifications similaires telles qu'un écran VA 1080p cadencé à une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. En plus de prendre en charge la technologie FreeSync d'AMD, ces moniteurs ont un temps de réponse GtG de 4 ms, ils ne sont donc pas exactement orientés vers le jeu. Les écrans couvrent 1,193 du spectre de couleurs sRGB et 0,884 d'Adobe RGB, donc malgré le fait qu'il s'agit d'un panneau VA, ce n'est pas mauvais.



Le niveau de luminosité est une spécification standard de 250 nit pour un moniteur de bureau et le rapport de contraste est de 3000: 1. Pour alimenter le moniteur en image, vous pouvez choisir n'importe quoi entre HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ou connecteur D-Sub. Alors que la version 24 pouces ne comprend aucun haut-parleur intégré, les versions 27 pouces et 32 pouces ont une paire de haut-parleurs stéréo de 5 W. Il n'y a pas de points de montage VESA, donc le support repose sur son propre support qui peut s'incliner de -3 ° à 20 °.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP