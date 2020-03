Intel ajoute des fonctionnalités de capture et de diffusion de jeux au centre de commande graphique.



Intel a mis à jour son application Graphics Command Center pour proposer des fonctionnalités de capture et de diffusion vidéo de jeux rivalisant avec AMD ReLive et NVIDIA GeForce Experience Share.







La fonctionnalité vous permet d'enregistrer votre écran ou votre gameplay et de sauvegarder l'enregistrement sur le disque ou de le diffuser sur divers sites de streaming de jeux et réseaux sociaux. Vous contrôlez la résolution, le format, le débit binaire, etc. Le Graphics Command Center est dégroupé des pilotes graphiques d'Intel qui sont passés au nouveau modèle de pilote DCH. Il est actuellement distribué via le Microsoft Store en version bêta.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



