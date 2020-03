QNAP lance un NAS TS-251D à deux baies.







QNAP a annoncé son nouveau NAS à deux baies économique destiné aux utilisateurs à domicile et prenant en charge la lecture multimédia accélérée par le matériel. Le TS-251D peut stocker jusqu'à 32 To de données à l'aide des disques durs d'aujourd'hui et peut être étendu avec une carte PCIe pour ajouter la mise en cache SSD ou d'autres options.



Le NAS QNAP TS-251D est basé sur le processeur Celeron J4005 double cœur d'Intel avec noyau graphique UHD 600 et décodage matériel pour plusieurs codecs vidéo modernes. Le SoC est accompagné de 2 Go ou 4 Go de mémoire DDR4 qui peuvent être étendus par l'utilisateur final.



Le NAS possède deux baies pouvant prendre en charge des disques durs ou SSD de 2,5 ou 3,5 pouces avec une interface SATA 6 Gbps, bien que les modes RAID ne soient pas pris en charge. L'unité possède un port GbE, une sortie HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, trois connecteurs USB 2.0 et un capteur IR pour une télécommande en option.







La caractéristique clé du QNAP TS-251D est son emplacement PCIe 3.0 x4 qui peut être utilisé pour installer l'une des cartes d'extension de l'entreprise, notamment les suivantes :



- Le QNAP QXG : une carte réseau 10GbE/5GbE,

- Le QM2 : une carte avec un slot M.2-2280 pour un SSD et une interface 10 GbE,

- Le QNAP QWA-AC2600 : une carte Wi-Fi 5 avec un port USB 3.1 Gen 2 supplémentaire.



Le NAS QNAP TS-251D exécute le système d'exploitation QTS 4.4.1 de la société et prend en charge divers systèmes d'exploitation clients, notamment Apple macOS 10.7 et versions ultérieures, Microsoft Windows 7 et versions ultérieures, Microsoft Windows Server 2003 et versions ultérieures, ainsi que Linux/Unix.



Le NAS TS-251D de QNAP pour les particuliers sera bientôt disponible. Les prix n'ont pas été abordés.



ANANDTECH