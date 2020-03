Thermaltake revisite la série des boitiers Commander avec trois nouveaux modèles.







Thermaltake, la première marque pour PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de passionné de mémoire, est heureuse d'annoncer la gamme de châssis mi-tour Commander G Series, comprenant trois châssis au design unique : le G31, G32 et G33.



Le châssis mi-tour Commander G Series Tempered Glass ARGB Edition a acquis le design classique de Thermaltake et a ajouté une touche contemporaine pour former un tout nouveau châssis de jeu pour tous les joueurs. La série comprend trois conceptions de panneaux avant différentes construites avec des coupes angulaires nettes et un métal maillé spécial qui assure également une excellente ventilation.



Ces châssis d'entrée de gamme sont chacun équipés d'un ventilateur ARGB de 200 mm préinstallé à l'avant, qui peut être contrôlé via un logiciel de synchronisation de la carte mère ou le commutateur RVB sur le port d'E/S situé sur le panneau supérieur. Le panneau arrière a un autre ventilateur standard préinstallé de 120 mm, qui maximise le flux d'air.



Les panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm et un support de support GPU riser permettent aux utilisateurs de déplacer et d'afficher leurs designs intérieurs comme ils le souhaitent. Un filtre inférieur combiné avec un filtre magnétique amovible sur le dessus offre une filtration supplémentaire de la poussière.



Avec trois conceptions différentes lancées en même temps, les utilisateurs peuvent choisir le châssis qui convient le mieux à leurs caractéristiques et conquérir le monde du jeu en utilisant le châssis Mid-Tower Commander G Series.







Caractéristiques du châssis mi-tour Thermaltake Commander série G :



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Le châssis du Commander G Series avait été méticuleusement conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères qui ont un en-tête RGB adressable 5V, vous permettant de contrôler l'éclairage directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans avoir besoin d'installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires.



Panneau en verre trempé



Le châssis est livré avec un panneau en verre trempé de 4 mm sur son côté gauche. Comparé au panneau acrylique standard, le panneau en verre trempé est plus épais et plus résistant aux rayures. En plus de cela, la conception du panneau latéral pleine taille vous permet d'afficher et de profiter de vos composants RVB.



Support GPU vertical



Spécialement conçu avec deux options de placement GPU, le châssis Mid-Tower Commander G prend en charge les dispositions de cartes graphiques verticales et horizontales. Avec une conception à double emplacement PCI-E (et un câble de montage PCI-e en option), le support de support de processeur graphique inclus peut non seulement empêcher la carte graphique de s'affaisser, mais contribue également à réduire le poids total sur la carte mère.



Excellente réduction de la poussière



Mis à part le verre trempé et les panneaux latéraux métalliques, un filtre à ventilateur magnétique pratique sur le panneau supérieur offre une solution facile pour éloigner la poussière et nettoyer le filtre. Le panneau avant en métal maillé a également une couche de filtre intégrée, qui protège le châssis mais assure également la circulation de l'air. À la base du châssis, un filtre de ventilateur supplémentaire offre une protection supplémentaire contre la saleté et la poussière.



Possibilités d'expansion haut de gamme



La série Commander G a une bonne extensibilité. Il peut prendre en charge un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 165 mm; le placement VGA bidirectionnel prend en charge jusqu'à 300 mm de longueur pour le placement horizontal et 45 mm pour l'option verticale ; alimentation d'une longueur allant jusqu'à 200 (sans rack HDD) et limitation de la hauteur de la RAM jusqu'à 40 mm (avec la série de radiateurs).



Optimisé pour une excellente capacité de refroidissement avec un ventilateur avant ARGB de 200 mm et un ventilateur arrière de 120 mm préinstallés, le Commander G31 peut contenir jusqu'à deux 200 mm à l'avant, deux 140 mm sur le dessus et un 140 mm à l'arrière.



Ports d'E/S pratiques



Un port USB 3.0 et deux ports USB 2.0, et un bouton RVB facile d'accès sur le panneau avant supérieur pour un accès direct grandiose en cas de besoin.



Disponibilité, garantie et prix



Le châssis intermédiaire tour Thermaltake Commander série G est désormais disponible à l'achat via le réseau mondial Thermaltake de détaillants et de distributeurs agréés. Il est couvert par une garantie de trois ans et pris en charge par le réseau mondial de service client et d'assistance technique de Thermaltake.



THERMALTAKE