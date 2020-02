505 GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Journey To The Savage Planet.







Editeur(s)/Développeur(s) 505 Games/Typhoon Studios.



Sortie France : 28 Janvier 2020.



Genre(s) : Aventure.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Journey To The Savage Planet est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez un homme qui se rend sur une planète inconnue et inexplorée. Sur place votre mission est la suivante : déterminer si ce monde est vraiment habitable, ceci en répertoriant la faune et la flore locale.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO