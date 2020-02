SHARKOON nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Purewriter RGB.



Le PureWriter RGB est un clavier pour toutes les occasions: les gamers apprécieront l’illumination RGB continue ajustable ainsi que les essentielles fonctions de jeu. Les dactylographes prolifiques, quant à eux, aimeront son design élégamment simple, ses dimensions compactes et, par-dessus tout, l’excellent sensation de frappe des touches ultra-plates. De plus, le clavier est particulièrement léger et facile à transporter et est fourni avec deux câbles détachables de longueurs différentes, ce qui le rend idéal pour un usage mobile. Pour une facilité d’utilisation maximale, toutes les fonctionnalités du PureWriter RGB peuvent être utilisées sans avoir à télécharger de logiciel.











Des commutateurs low-profile réactifs pour les gamers



Le PureWriter RGB est équipé avec des touches ultra-plates d’une hauteur de 6,2 mm seulement. Les innovants commutateurs rouges Kailh intégrés sont optimalement réactives, procurant un avantage de millisecondes durant les phases de jeu intenses, grâce à une courte distance de seulement 1,5 mm au point d’activation. Puisqu’ils sont entièrement sans feedback, les gamers peuvent complètement se plonger dans le jeu sans aucune interruption. Le « low profile » du clavier offre un support ergonomique pour les poignets et les mains sans nécessiter l’utilisation d’un repose-poignet.



Des commutateurs low-profile innovants pour dactylographes prolifiques



Le PureWriter RGB est équipé avec des touches ultra-plates d’une hauteur de 6,2 mm seulement. Les innovants commutateurs bleus Kailh intégrés ont une courte distance au point d’activation de 1,5 mm et procurent un clic et un point d’activation détectables pour un travail sans effort et une sensation agréable qui rappelle les machines à écrire. Le low profile du clavier offre un support ergonomique pour les poignets et les mains sans nécessiter l’utilisation d’un repose-poignet.



Une illumination RGB continue ajustable. L’illumination du PureWriter RGB peut être sélectionnée comme désiré à partir d’un spectre RGB total de 16,8 millions de couleurs. La luminosité et la tonalité des couleurs sont variables en continu et sans étapes. Quatre profils d’éclairage sont disponibles où les configurations choisies personnellement peuvent être sauvegardées pour toute future utilisation. Et, si l’utilisateur préfère plus de visibilité qu’une illumination statique, il aura le choix entre une variété d’effets lumineux préprogrammés offerts par le clavier.



Techniquement équipé pour du gaming



Avec la frappe de coulée N touches, les touches anti-ghosting ainsi que le taux d'interrogation de 1000 Hz, le PureWriter RGB convient non seulement aux dactylographes, mais est également conçu pour du gaming de niveau eSport.



Un design intemporel et élégant



Le PureWriter RGB est resté compact et presque sans cadre, mesurant seulement 436 mm de long et 127 mm de large. Il est également aussi bas que possible avec une hauteur de seulement 23 mm avec pieds de soutien repliés. La surface du dessus est faite dans un alliage d’aluminium et a une bordure argentée, encadrant ainsi le clavier et complétant son design minimaliste avec une touche d’élégance intemporelle.



Prêt à être utilisé partout



Avec des dimensions compactes et un poids plume de seulement 642 grammes, le PureWriter RGB est extrêmement portable. Pour une utilisation plus pratique, le clavier est fourni avec deux câbles USB détachables de longueurs différentes. Le câble de 150 cm convient aux PC conventionnels tandis que le câble plus court de 50 cm est idéal pour les ordinateurs portables. Avec un adaptateur approprié, le PureWriter RGB peut rapidement être utilisé « on-the-go » avec d’autres dispositifs tels que des smartphones.



Voici la fiche technique :







Il est disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 90 euros.



SHARKOON