Smartphone : Lancement du V60 ThinkQ 5G de LG.







Bien que le Mobile World Congress ait été annulé, les entreprises ont toujours leurs cycles de produits et doivent révéler de nouveaux appareils avant leur lancement dans les prochains mois. LG a annoncé aujourd'hui son nouveau smartphone haut de gamme, le V60 ThinQ 5G, qui est basé sur la plus récente plate-forme phare de Qualcomm, propose une nouvelle configuration de caméra et possède l'un des plus grands écrans du marché.



Comme on peut s'y attendre d'un smartphone Google Android premium 2020, le LG V60 ThinQ 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm aux côtés du modem Snapdragon X55 ainsi que du sous-système FastConnect 6800 qui prend en charge le Wi-Fi 6. Pendant ce temps, l'appareil dispose également de 8 Go de RAM LPDDR5 ainsi que 128 Go de stockage flash NAND (extensible avec une carte microSD).







Le LG V60 ThinQ 5G est équipé d'un écran P-OLED FullVision de 6,8 pouces avec une résolution de 2460 × 1080 avec un rapport d'aspect de 20,5: 9 (qui nous rappelle le Xperia 1 de Sony avec son écran 21: 9 distingué), l'un des le plus grand écran de smartphone en ce qui concerne les combinés haut de gamme. Il est un peu étrange de voir LG utiliser un écran de résolution inférieure à celle du V50 l'année dernière, même avec une taille d'appareil aussi grande et ne sera certainement pas optimal pour certains utilisateurs.



Pendant ce temps, pour ceux qui pensent qu'un seul moniteur ne suffit pas, LG proposera un nouvel accessoire Dual Screen (présentant une taille et une résolution similaires) pour le nouveau téléphone.



L'une des principales améliorations que le LG V60 ThinQ 5G a par rapport à son prédécesseur est sans aucun doute sa nouvelle configuration de caméra principale comprenant un capteur principal de 64 MP, un module de 13 MP avec un objectif super grand-angle de 117º, un temps 3D- capteur de vol (ToF) et un flash à double LED. La caméra principale prend en charge 8K (et 4K60) avec enregistrement vidéo HDR10 +, ainsi que divers modes pour prendre des photos appropriées dans diverses conditions. À l'avant, le smartphone dispose d'un appareil photo 10 MP logé dans un design à encoche en forme de goutte de rosée.







Côté audio, le LG V60 ThinQ 5G est équipé de haut-parleurs stéréo, de DAC quadruples 32 bits et d'un ensemble de quatre microphones. Pendant ce temps, le combiné dispose d'une prise audio 3,5 mm, ce qui en fait l'un des derniers produits phares d'Android avec la fonctionnalité, ainsi qu'un bouton Google Assistant dédié.



Un autre avantage important du nouveau V60 ThinQ 5G est sa batterie massive de 5000 mAh qui promet un temps de conversation de 21 heures ainsi qu'un temps de veille de 590 heures sur une seule charge. La batterie peut être chargée à l'aide d'un chargeur sans fil Qi prenant en charge Quick Charge 4.0+ de Qualcomm ou d'un chargeur filaire USB-C.



Traditionnellement pour de nombreux combinés haut de gamme modernes, le LG V60 ThinQ 5G dispose d'un cadre en aluminium avec Gorilla Glass 5 de Corning à l'avant ainsi que Gorilla Glass 6 à l'arrière. Pendant ce temps, l'appareil est testé MIL-STD-810G et résiste à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes). Le produit pèse 219 grammes (7,72 onces) assez lourd et sera disponible dans les finitions Classy Blue ainsi que Classy White.



Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et une multitude de capteurs sont d'autres caractéristiques matérielles notables du dernier smartphone de LG.



Voici la fiche technique :







Le LG V60 ThinQ 5G sera disponible auprès d'AT & T, T-Mobile, U.S. Cellular et Verizon dans les prochaines semaines. Le prix est quelque chose qui n'a pas encore été divulgué.



ANANDTECH