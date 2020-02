Huawei annonce une nouvelle tablette haut de gamme : La MatePad Pro 5G.







Aujourd'hui, Huawei annonce le lancement de sa nouvelle tablette haut de gamme : La MatePad Pro 5G. L'appareil n'est pas exactement un nouveau produit, car la société a lancé la version 4G en Chine en novembre, mais il est également lancé sur les marchés occidentaux en tant que variante 5G et nous avons eu une expérience pratique avec la nouvelle unité. .







L'espace de la tablette Android a été relativement terne au cours des dernières années. Samsung et Huawei sont les deux seuls fournisseurs qui essaient encore vraiment de sortir de nouveaux modèles haut de gamme, et Samsung a tendance à lésiner sur le matériel interne de ses tablettes, la plupart du temps en utilisant des SoC de dernière génération plutôt qu'en utilisant les plus récents et le plus grand.



L'approche de Huawei avec le nouveau MatePad Pro est ici différente, car la société opte pour le meilleur matériel qu'elle peut intégrer. En tant que tel, le nouveau MatePad Pro 5G est livré avec le nouveau chipset Kirin 990 5G de la société, qui n'est pas seulement une mise à niveau par rapport à la variante 4G des modèles chinois, mais devrait également représenter une avance significative par rapport aux autres tablettes haut de gamme du marché.







Comme indiqué, le MatePad Pro 5G est livré avec le nouveau chipset Kirin 990 5G qui lui donne suffisamment de puissance pour alimenter facilement les dernières applications.



Nous n'avons pas encore obtenu les spécifications complètes des configurations d'appareils occidentaux, mais si la variante chinoise du MatePad Pro est un indicateur de ce à quoi s'attendre, nous devrions voir des configurations de 6 ou 8 Go de RAM avec des options de stockage de 128, 256 et 512 Go.







Le MatePad Pro est défini par un écran AMOLED de 10,8 pouces avec une résolution de 2560 x 1600. Lors de nos travaux pratiques avec l'appareil, nous avons noté une excellente qualité d'image, et l'expérience de visualisation sur la tablette est vraiment définie par le très étroit bezels, actuellement la plus petite tablette du marché (4,9 mm).



Huawei lance le MatePad Pro avec deux accessoires principaux : le boîtier du clavier, ainsi que le crayon.







Le boîtier du clavier est un accessoire relativement simple et vous permet de taper rapidement sur la tablette. Le boîtier est entièrement magnétique dans sa conception et se verrouille à l'arrière du MatePad Pro. Le boîtier du clavier a la capacité de reposer la tablette en position verticale à deux angles fixes.



La saisie des touches était relativement correcte sur l'appareil, mais je ne suis pas trop convaincu de ces facteurs de forme étant donné qu'il n'y a pas de moyen approprié de reposer vos paumes pendant la frappe, donc je ne pense pas que cela soit adapté à un environnement de productivité approprié, comme par exemple Claviers Surface de Microsoft.







Il existe également un accessoire de crayon qui fonctionne à peu près comme vous vous y attendez. Le M-Pencil se charge sans fil et est fixé magnétiquement sur le côté supérieur du MatePad Pro, avec une autonomie totale de la batterie allant jusqu'à 10 h et des temps de charge de 1 h à pleine capacité, ou 30 s de charge pour 10 minutes d'utilisation. Huawei annonce une latence d'entrée très faible de 20 ms et une sensibilité à la pression pouvant atteindre 4096 niveaux.



Le boîtier du clavier et le M-Pencil sont des accessoires achetés séparément pour le MatePad Pro.







L'appareil est livré avec une configuration à quatre haut-parleurs, ce qui est encore une fois assez rare sur le marché des tablettes Android.







J'ai vraiment apprécié l'ergonomie du MatePad Pro et je pense qu'il est parmi les meilleurs modèles de tablettes sur le marché en ce moment. Les coins arrondis étaient très confortables à tenir, et Huawei dit qu'il a amélioré son rejet tactile du logiciel pour éviter les touches accidentelles sur le nouveau design de la lunette étroite.







En termes de caméras, nous voyons une unité 8MP orientée vers l'avant intégrée à l'écran via une conception perforée, tandis que l'unité arrière est un module 13MP intégré dans une conception plus classique aux côtés d'un microphone et d'un flash.







Le MatePad Pro 5G semble avoir d'excellentes spécifications matérielles, mais bien sûr, le succès de l'appareil ne dépend pas seulement du matériel, mais aussi du logiciel. L'interdiction de Huawei d'utiliser les services Android et Google est toujours un handicap majeur pour les appareils de l'entreprise sur les marchés occidentaux, et rendra sans aucun doute cet achat beaucoup moins attrayant.



Huawei investit beaucoup d'argent et de ressources pour commercialiser le HMS (Huawei Mobile Services) alternatif, et ils affirment que nous verrons les premiers produits cette année, et des produits tels que le MatePad Pro recevront également des mises à jour.



Les versions WiFi et LTE du MatePad Pro commencent à 549/599 euros et seront disponibles en Avril 2020, tandis que la variante 5G commence à 799 euros avec une disponibilité en fonction des marchés.



ANANDTECH