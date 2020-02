DELL nous propose un nouvel écran : Le "P2421DC/P2421D".











Dell lance l'écran WQHD 23,8 pouces "P2421DC/P2421D". Le panneau est basé sur IPS et adopte une conception de lunette ultra-mince à trois côtés. Les principales spécifications sont la luminance 300cd/㎡, la vitesse de réponse 8ms (GtoG typique)/5ms (GtoG haute vitesse).



Le moniteur prend également en charge les périphériques USB de type C jusqu'à 65 watts. Les angles de vision sont de 178 ° horizontalement/verticalement, le rapport de contraste est de 1 000: 1, la couleur d'affichage maximale de 16,7 millions de couleurs. L'interface est entrée DisplayPort x1, sortie DisplayPort x1, HDMIx1, USB Type-Cx1, concentrateur USB3.0 x2, concentrateur USB2.0 x2.



Il existe également un "P2421D", c'est un modèle moins cher qui abandonne le port USB Type-C. Il n'y a aucun changement dans les spécifications de base, l'interface est équipée de DisplayPortx1, HDMIx1, hub USB3.0 x2, hub USB2.0 x2.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



THE GURU3D