Intel Core i9 9900KS semble aller en fin de vie.



Nous l'avons examiné en novembre, le processeur Intel Core i9 9900KS, le processeur haut de gamme d'Intels fonctionnant sur un cœur à 5 GHz semble avoir été mis en fin de vie en tant que disponibilité si le processeur chute massivement et que les prix augmentent.







Dans l'ensemble, ce n'est pas une grande nouvelle car Intel a clairement indiqué que le processeur à 8 cœurs serait une production en édition limitée. Si vous en voulez un car c'est probablement le processeur de jeu le plus rapide que votre argent puisse vous procurer, vous feriez mieux de l'obtenir maintenant car les prix ont déjà augmenté d'environ 50 à 75 EUR. Vous pouvez bien sûr attendre les processeurs de bureau de nouvelle génération, mais cela nécessite l'investissement d'une nouvelle carte mère car ils seront basés sur le socket LGA1200.



