NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 442.50 WHQL.



La dernière version 442.50 WHQL est prête à l'emploi pour un certain nombre de mises à jour de jeux populaires, tels que :





"Apex Legends : Saison 4"



Et





"The Division 2 - Warlords of New York"



Ainsi que





"ARK : Genesis Part 1"



Parallèlement à ces améliorations spécifiques au jeu, NVIDIA a également intégré à cette nouvelle version des fonctionnalités de sécurité mises à jour, bien que la page de NVIDIA pour leur bulletin de sécurité 4996 renvoie une erreur 404, nous ne pouvons donc pas entrer dans les détails pour le moment.



Il y a des profils VRSS ajoutés pour les jeux VR, et quelques correctifs spécifiques pour un certain nombre de titres. Il convient également de noter l'inclusion d'un certain nombre de moniteurs (à savoir AOC AG271FZ2, AOC AG271F1G2 et ASUS PG43U) dans la liste compatible G-Sync, de sorte que trois autres moniteurs peuvent désormais être utilisés avec la certification NVIDIA.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



NVIDIA