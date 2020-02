AORUS présente du matériel de jeu de nouvelle génération au PAX East.



AORUS, la marque de jeux haut de gamme de Gigabyte Technology, présentera un nouvel arsenal de systèmes de jeux de nouvelle génération, des moniteurs tactiques, de nouveaux jeux à tester et des produits exclusifs à PAX East 2020. PAX East 2020 accueille plus de 100 000 passionnés de partout dans le monde le monde au Boston Convention & Exhibition Center pour la célébration annuelle des jeux.



Depuis la création de PAX en 2004, des millions de participants ont profité des halls d'exposition remplis de stands de grands éditeurs de jeux et de développeurs indépendants, de panels d'initiés de l'industrie du jeu vidéo, de concerts inspirés de la culture du jeu, de soirées LAN, de jeux sur table, de concours et bien plus encore.







Les produits AORUS exposés au PAX East comprennent une série de moniteurs de jeu tactiques qui donnent aux amateurs de jeux deux fois plus de détails et de qualité d'affichage que la Full HD, et leur permet de profiter des jeux et des films dans leur taille d'origine.



Le nouveau AORUS FI27Q-P dispose d'un panneau QHD 27 "(résolution 2560x1440) dans un rapport d'aspect 16: 9 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le nouveau moniteur prend en charge la technologie AMD Radeon FreeSync qui met fin au gameplay saccadé et aux cadres cassés pour créer un fluide et des performances sans artefact à n'importe quelle fréquence d'images. L'AORUS FI27Q-P est l'un des moniteurs de jeu les plus réactifs du marché.







AORUS présentera également son moniteur tactique KD25F spécialement conçu pour les jeux de tir à la première personne (FPS) et ses moniteurs incurvés CV27F et CV27QP avec un taux de rafraîchissement natif de 1500R et 165HZ.



Les joueurs mobiles peuvent découvrir l'AORUS 17, le premier ordinateur portable de jeu au monde avec les commutateurs mécaniques du clavier d'Omron, qui donne aux joueurs une sensation de pression sur la touche qui est préférée pour les FPS intenses et les jeux multijoueurs en ligne. L'AORUS 17 prend en charge les processeurs Intel Core i9/i7 de 9e génération de la série H et est le premier ordinateur portable Microsoft Azure AI.







Plusieurs moddeurs afficheront également leurs versions personnalisées uniques refroidies par eau basées sur la carte mère Z390 AORUS Xtreme Waterforce et AORUS GeForce RTX 2080 SUPER.



Les visiteurs pourront utiliser le matériel AORUS dans le Gaming Corner du stand de la société pour tester le jeu de réalité virtuelle Creed: Rise to Glory Boxing; Call of Duty: Modern Warfare et Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), un jeu vidéo de tir à la première personne multijoueur.



"Certains des produits AORUS les plus en vogue qui seront exposés pour satisfaire l'appétit des passionnés de jeux et des participants eSports les plus ardents", a déclaré Van Luong, directeur du marketing AORUS. "Les premiers moniteurs de jeu tactique au monde à donner aux joueurs un avantage distinct sur leurs adversaires ainsi que sur d'autres périphériques et composants AORUS pour une expérience de jeu AORUS à part entière."



Dans la boutique AORUS, les amateurs de jeux peuvent acheter des vêtements, des périphériques de jeu et profiter des offres PAX East réservées aux participants.



TECHPOWERUP