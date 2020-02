Processeur de bureau Intel 10e génération Core «Comet Lake-S» en boîte, liste des références commerciales.



Avant la rumeur selon laquelle les codes de produit de disponibilité pour avril 2020 des processeurs de bureau Core "Comet Lake-S" de 10e génération d'Intel ont été divulgués sur le Web, avec la permission de momomo_us. La gamme comprend 22 références individuelles, bien que l'on ne sache pas si toutes seront disponibles en avril. Il existe quatre SKU 10 cœurs/20 threads : le i9-10900K, le i9-10900KF, le i9-10900 et le i9-10900F.



L'extension "K" indique un multiplicateur déverrouillé, tandis que l'extension "F" indique un manque de graphiques intégrés. "KF" indique un SKU déverrouillé et dépourvu d'iGPU. De même, il existe quatre SKU Core i7 à 8 cœurs/16 threads, le i7-10700K, le i7-10700KF, le i7-10700 et le i7-10700F.











La famille Core i5 à 6 cœurs/12 threads possède plusieurs références en plus de l'i5-10600K et de ses frères et sœurs, i5-10600KF et i5-10600. Il s'agit notamment des i5-10500, i5-10400 et i5-10400F. La gamme quad-core Core i3 comprend les i3-10320, i3-10300 et i3-10100. Les deux premiers ont 8 Mo de cache L3, tandis que le i3-10100 a 6 Mo. Parmi les références Pentium d'entrée de gamme figurent les G6600, G6500, G6400, G5920 et G5900.



TWITTER (Momomo US)