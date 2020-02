CORSAIR lance un PC compact : Le ONE PRO i200.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement du CORSAIR ONE PRO i200, la dernière configuration de son PC de poste de travail le plus puissant. Le CORSAIR ONE PRO offre une combinaison inégalée de performances de pointe et de taille compacte, regroupant l'immense rendu, l'encodage et la puissance créative d'un ordinateur de bureau de classe station de travail pleine taille dans un magnifique et silencieux petit format qui prend en charge moins d'espace de bureau qu'un ordinateur portable.



Ceci est rendu possible par le dernier processeur de bureau Intel 10e génération Core X haut de gamme et la carte graphique GeForce RTX 2080 Ti de NVIDIA, en conjonction avec une gamme complète de composants CORSAIR de haute qualité, tous refroidis par un système de refroidissement liquide assisté par convection breveté .











Le nouveau CORSAIR ONE PRO i200 est alimenté par un processeur Intel Core i9-10940X à 14 cœurs et 28 threads et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, permettant des vitesses de rendu, d'encodage et de visualisation incroyables. 64 Go de mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR4 à quatre canaux prennent en charge les tâches multitâche et de création de contenu les plus exigeantes, tandis qu'un SSD M.2 NVMe haute vitesse de 2 To offre un stockage haute capacité et des temps de chargement ultra rapides.



Le système unique de refroidissement liquide assisté par convection du CORSAIR ONE PRO canalise l'air chaud vers le haut et l'expulse à travers le toit du châssis, permettant à ses composants puissants de fonctionner à des performances constamment élevées malgré un volume de seulement 12 litres - moins du quart de celui d'un système typique PC de poste de travail.







Un bloc d'alimentation CORSAIR SF750 PLATINUM petit format fournit une alimentation à haut rendement au CORSAIR ONE PRO i200. Le système offre une productivité multi-écrans, parfaite pour le développement VR, avec la prise en charge de jusqu'à quatre écrans 4K HDR, y compris un port HDMI prêt pour la VR sur le panneau d'E/S avant facile d'accès.



Les tubes de lumière RVB intégrés du CORSAIR ONE PRO sont préconfigurés pour offrir une confirmation visuelle des températures du système en un coup d'œil et sont entièrement programmables via les vastes options de personnalisation du logiciel CORSAIR iCUE.







Pour le professionnel de la création à la recherche de la puissance d'un ordinateur de bureau de classe station de travail complète dans un format incroyablement petit, le CORSAIR ONE PRO i200 est le choix idéal pour créer quelque chose d'incroyable.



Voici la fiche technique :







Il est disponible sur le site de CORSAIR (USA).



TECHPOWERUP