AMD a ouvert une boutique de fans aux États-Unis vendant toutes sortes de goodies !



Amusant, AMD a lancé une boutique de fans aux USA proposant divers produits tels que des sweats à capuche, des t-shirts, des casquettes de baseball et attendez, ... une tasse thermo. Les produits sont fournis avec différentes marques AMD telles que Epyc, Radeon, Ryzen ou Ryzen Threadripper.



Les collègues de Hardwareluxx ont remarqué la nouvelle activité, les prix varient entre 27 $ et 150 $ pour un ensemble complet de boîtes en bois en édition limitée similaires à celles utilisées par AMD sur les kits de révision Ryzen individuels, que nous avons utilisés l'année dernière pour marquer l'anniversaire de Ryzen premier lancement ont tiré au sort.







Les produits ne sont actuellement disponibles et expédiés qu'aux États-Unis, bien que vous puissiez vous inscrire avec des adresses d'autres pays. Il n'est pas encore clair si AMD étendra encore plus cette boutique de fans et offrira également des livraisons à d'autres pays.



Vérifiez-le vous-même, Cliquez ICI.



