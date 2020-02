Plextor dévoile le SSD M9P Plus.

Plextor nous dévoile le SSD M9P Plus.







Plextor a présenté sa nouvelle gamme phare de SSD grand public, le M9P Plus. Les nouveaux disques utilisent toujours le contrôleur «Eldora» éprouvé de Marvell, mais sont équipés de la mémoire NAND BiCS4 3D TLC à 96 couches de Kioxia et offrent des performances séquentielles légèrement supérieures à celles de ses prédécesseurs.



Définie pour être disponible dans des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To, la nouvelle gamme Plextor M9P Plus est basée sur le contrôleur Marvell 88SS1092 qui est couplé à la dernière mémoire TLC BiCS4 3D à 96 couches de Kioxia. En revanche, la famille Plextor M9Pe de la génération précédente utilisait le contrôleur Marvell 88SS1093 (avec des horloges plus élevées) avec la NAND TLC 3D BiCS3 64 couches de Kioxia.



En termes de performances, les nouveaux disques M9 Plus 1 To sont conçus pour des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 3400/2 200 Mo/s, soit 6,25% et 4,75% de plus que le M9Pe 1 To. Mais il y a un hic. Plextor dit que les derniers SSD M9 Plus 1 To fournissent jusqu'à 340K/320K IOPS aléatoires en lecture/écriture, ce qui signifie 15% de lectures aléatoires en moins et 6,6% d'écritures aléatoires plus rapides par rapport au M9Pe 1 TB. En attendant, il est important de noter que le 256 Go M9P Plus est évalué comme étant considérablement plus rapide que le 256 Go M9Pe (voir le tableau ci-dessous).



Comme d'habitude, Plextor proposera ses SSD phares en trois versions: le module M9PG Plus M.2-2280 avec un dissipateur de chaleur, le module M9PGN Plus M.2-2280 sans dissipateur de chaleur pour les ordinateurs portables et le M9PY Plus HHHL carte avec un diffuseur de chaleur et une LED RGB. Les disques sont couverts par une garantie de cinq ans.







Alors que Kioxia accélère la production de mémoire NAND 3D TLC à 96 couches et ralentit la fabrication de NAND 3D TLC à 64 couches, il n'est pas surprenant que des entreprises comme Plextor doivent adopter des puces plus récentes. Ce qui est étrange, c'est que Plextor n'utilise pas de contrôleur plus récent. Le 88SS1092 utilisé dans le M9P Plus est un dérivé du 88SS1093 qui ajoute principalement la prise en charge de davantage de DRAM et de NAND — changements qui étaient principalement destinés au marché SSD du centre de données.



Pendant ce temps, Marvell a annoncé deux nouvelles générations de contrôleurs client NVMe SSD. Leurs contrôleurs PCIe Gen4 annoncés en 2019 marquent un changement de stratégie loin des lecteurs haut de gamme et se concentrent plutôt sur la faible consommation en utilisant moins de voies PCIe et de canaux NAND.



Mais les annonces de contrôleur 2018 de Marvell incluaient le 88SS1100 en tant que successeur direct du 88SS1093, augmentant le nombre de cœurs du processeur et la vitesse de l'interface NAND pour se rapprocher des limites d'une interface PCIe 3.0 x4. On ne sait pas pourquoi Plextor s'en tient à un tel ancien contrôleur alors que son fournisseur dispose de solutions plus récentes et plus compétitives depuis un certain temps.



ANANDTECH