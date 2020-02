Biostar relance le chipset H61 en 2020 !







Il y a près d'une décennie, avec le lancement des processeurs Sandy Bridge d'Intel, est venu le chipset H61. Comparé aux modèles haut de gamme P67 et Z68, l'idée derrière le H61 est qu'il était bon marché et qu'il avait une longue durée de vie. À une époque où les processeurs Atom embarqués de faible puissance n’avaient toujours pas assez de puissance, le H61 était là pour être équipé de l’un des nouveaux processeurs Core d’Intel, avec les systèmes conçus pour cela et destinés à durer quelques décennies. Nous en sommes maintenant à 9 ans de ce cycle de vie et Biostar juge nécessaire de créer un nouveau design H61 pour la nouvelle décennie.



Nous arrivons maintenant à une époque où les planches H61 fabriquées à bas prix d'antan commencent à faire leur apparition. Lorsque vous économisez un dixième de cent sur les condensateurs, vous atteignez finalement un âge où l'on ne fonctionne pas et la fumée magique apparaît. Les systèmes qui reposent sur ceux-ci ont deux options: remplacer le composant défectueux ou mettre à niveau complètement.



Ce qui peut surprendre certaines personnes, c'est que l'option la plus simple est toujours la première : remplacer le composant cassé. En remplaçant le matériel à l'identique, le système est déjà configuré et prêt à fonctionner lorsque la nouvelle pièce est installée. Si un client décide de suivre un itinéraire différent avec un lac Gemini, il est certain qu'il pourrait y avoir plus de performances, mais les normes de signalisation ont changé, la mémoire a changé, les capacités du CPU ont changé, etc.



En introduisant sa nouvelle carte mère H61 dans le mélange, la H61MHV2, Biostar espère capitaliser sur une décennie d'expérience avec les nouvelles cartes mères hautes performances et la capacité de jouer la chaîne d'approvisionnement pour les meilleures offres. À la suite d'une décennie de progrès, des éléments tels que l'Ethernet ont été mis à jour - passant d'une puce de 100 Mbps à une puce de 1 Gbps. Les emplacements DDR3-1600 sont maintenant alignés avec le panneau d'E/S arrière pour faciliter la circulation de l'air, et la prise a également changé d'orientation. Nous devrions nous attendre à voir peut-être quelques mises à jour dans le BIOS et le logiciel également.







La Biostar H61MHV2 ne répond pas tout à fait aux exigences strictes d'une carte mini-ITX, étant un emplacement plus long - probablement pour les clients qui ont besoin de l'emplacement PCIe x1 supplémentaire. L'emplacement PCIe principal est en fait PCIe 3.0 x16, mais uniquement lorsqu'un processeur Core i5 ou Core i7 Ivy Bridge est utilisé. Cette carte mère prend censément en charge jusqu'au Core i7-3770K.



Les ports SATA ne sont que SATA 3 Gbit/s, soit la moitié de la vitesse des connexions SATA modernes, et il n'y a pas de ports USB 3.0 ici. L'audio est la puce Realtek ALC662 la plus simple que l'argent puisse acheter, et la même que celle utilisée par le Biostar IH61MF-Q5, que la société déclare être ce que cette nouvelle carte remplace. Sur l'IH61MF-Q5, la seule différence de fiche technique entre les deux semble être la sortie HDMI, ainsi que la prise en charge de Windows 10. Lors d'une inspection visuelle entre les deux, nous pouvons voir qu'une partie de la disposition a également changé.



Nous espérons que les utilisateurs qui achèteront cette nouvelle carte H61 remplaceront simplement leurs conceptions originales de 50 $ par quelque chose de similaire. Mais bravo à tous ceux qui construisent un nouveau système avec. 2011 a été l'année où William et Kate se sont mariés, Steve Jobs est décédé et la Thaïlande a été inondée, donc beaucoup de composants PC sont devenus plus chers. Espérons que 2020 ne soit pas une répétition de nouvelles similaires.







Pas de date ni de prix pour le moment.



ANANDTECH